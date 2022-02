“Arrivi e partenze ovvero storie in valigia” – con il ritorno di Gianfrancesco Mattioni

Domenica 13 febbraio ore 17, bimbi e famiglie si danno appuntamento al Teatro Valle di Chiaravalle per vedere “Arrivi e partenze, ovvero storie in valigia”, una delle produzioni storiche e iconiche dell‘ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, ideata e interpretata da Gianfrancesco Mattioni e vincitrice nel 2016 del Premio “Gianni Rodari per il Teatro”. Oltre alla magistrale interpretazione del protagonista, lo spettacolo si avvale anche del linguaggio del teatro di figura e d’oggetti, questi ultimi ricavati con materiali di recupero; le scene sono a cura di Marina Montelli.

È la proposta della 38esima Stagione di Teatro Ragazzi, promossa e curata dall’Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, il cui cartellone si svolge in otto comuni della provincia di Ancona: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato e Senigallia. La Stagione si avvale del sostegno delle locali amministrazioni, Ministero della Cultura, Regione Marche servizio beni e attività culturali, e in collaborazione con Amat, CMS Consorzio Marche Spettacolo, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, UNIMA, Coop Alleanza 3.0, Alte Marche Creative, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice, Teatro alla Panna.

Sulla tratta Ancona – Roma, dai piccoli paesi delle Marche, fino agli anni ’70, si potevano trovare dei particolari viaggiatori, i corrieri, che carichi di enormi valigioni prendevano il treno della notte per arrivare a Roma in mattinata, consegnare le loro merci (uova, selvaggina, verdure, piccoli oggetti) ed essere poi di ritorno in serata. A questi personaggi è dedicato e ispirato lo spettacolo “Arrivi e partenze, ovvero storie in valigia”. Attilio, l’ultimo corriere rimasto, tutti giorni alla stessa ora va alla sua stazioncina carico di valigie, valigione, valigette… Il suo lavoro è stato soppiantato dal moderno commercio, ma lui non disdegna di riaprire le sue valigie per raccontare le storie improbabili che vi sono racchiuse: fiabe, leggende, storie lunghe, storie brevi, comiche, tristi, terribili e gentili e che prendono vita proprio da quegli oggetti che, in quelle valigie, hanno viaggiato per anni. Il tutto accade tra un treno che parte e uno che arriva, nel magico momento dell’attesa, quando il tempo si sospende, come nelle fiabe, come nei racconti, come nei sogni, come nel teatro…

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50

Prevendita online: https://www.vivaticket.com/…/arrivi-e-partenze/174599

Prenotazioni: 334.1684688 – 073156590 – biglietteria@atgtp.it (lun/ven 09.00-13.00)

Biglietteria Teatro Valle: mar 17.30 – 20.00, ven 10.00 – 12.00 e un’ora prima dello spettacolo 071.7451020 – www.atgtp.it