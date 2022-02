Bandi ORT 2022: Audizione per Primo Flauto

La Fondazione Orchestra Regionale Toscana bandisce una nuova Audizione al fine

di formare una graduatoria di idonei da scritturare con contratti a tempo

determinato, per sostituzioni e integrazioni dell’organico orchestrale stabile in base alle

necessità produttive, nel ruolo d’orchestra di Primo Flauto con l’obbligo del secondo e

dell’ottavino.

L’esame si articolerà in tre fasi:

1) prova eliminatoria in video

2) prova eliminatoria in presenza che si svolgerà in forma anonima

3) prova finale

La domanda di ammissione, unitamente al video, dovrà essere presentata esclusivamente

online, compilando in ogni sua parte l’apposito FORM D’ISCRIZIONE e procedendo all’invio

telematico insieme agli allegati obbligatori.

Il termine di scadenza per l’invio della domanda è fissato per lunedì 21 marzo ore 12:00.

La Fondazione comunicherà tempestivamente l’esito della prova eliminatoria in video insieme alla convocazione per le prove in presenza, che si svolgeranno il 7 aprile 2022 a Firenze presso il Teatro Verdi con ingresso da via Ghibellina n.95 (ingresso principale).

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento valido e della certificazione verde (Green Pass) che verrà controllata all’ingresso in Teatro. I candidati sprovvisti di Green Pass valido non potranno avere accesso al Teatro e di conseguenza perderanno il diritto a eseguire la prova d’esame.

Il link per accedere alla compilazione online della domanda di partecipazione è riportato sulla pagina del sito dedicata: bit.ly/ORT-Audizione-Flauto

Sempre sulla stessa pagina è scaricabile il bando con tutti i dettagli e i programmi delle prove d’esame. Insieme è riportato anche il link dal quale scaricare i passi d’orchestra per le prove in presenza.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici della Fondazione:

tel. 055 2340710 / 055 2342722 – segreteria artistica (interno 2)

oppure scrivere a: concorsi@orchestradellatoscana.it