“Cemento Acustico” al 21WOL: la musica torna live

Si riparte all’insegna del talento e della creatività. Dopo il grande successo di Bleu Smith, con cui 21WOL aveva inaugurato la sua Milano Music Week, torna la musica live della rassegna nata dalla collaborazione tra il progetto di ospitalità ibrida e Studio Cemento.

Sabato 26 febbraio, dalle ore 19, NOVE, giovane cantautrice genovese, sarà protagonista della serata. Fresca di pubblicazione del suo EP d’esordio Saturno: un pop’ raffinato e con personalità, riarrangiato in versione acustica per l’occasione.

Ma sarà solo il primo di una serie di imperdibili appuntamenti: con Cemento Acustico gli spazi di 21WOL si trasformano in un palco per dare uno spazio di espressione ai talenti emergenti, in modo che possano condividere le storie che hanno da raccontare. Il tutto a orario aperitivo, per incontrarsi e stare insieme.

Studio Cemento è una realtà innovativa nella scena musicale italiana: si definiscono personal trainer degli artisti, che aiutano a mettere a fuoco e valorizzare il proprio progetto, dal punto di vista musicale, dell’immagine e della promozione.

21 Way Of Living è una realtà ibrida che combina lavoro e tempo libero, adatta a brevi e lunghi soggiorni, con la comodità di avere a portata di mano la vita sociale di un quartiere vivace. Un concept unico che verte su sinergie differenti, le quali confluiscono in un contenitore tanto originale quanto dinamico, Aperto a turisti, viaggiatori, residenti del quartiere e professionisti, 21WOL è un luogo dalle molteplici funzionalità dove si fondono interno ed esterno, svago e lavoro, accogliendo la vivacità e l’unicità che caratterizzano Milano.

La mission di 21 Way Of Living è quella di riunire una community composta da locals e viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo, uniti da interessi e stili di vita comuni, alla ricerca di contaminazioni positive in un hotel, in molteplici spazi di coliving e coworking, in una silenziosa corte interna che fa da palcoscenico a numerosi appuntamenti.

La struttura è situata nel cuore del quartiere Città Studi a Milano, in Via Enrico Nöe, 24.

Cemento Acustico presenta:

NOVE

Sabato 26 febbraio – dalle 19

Ingresso gratuito

21WOL – Via Enrico Nöe 24 – Milano