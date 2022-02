Crescendo in Musica: ”SI DO REcycle”

Musiche originali di Sebastiano Cognolato

Silvio Oggioni Regia e presentazione

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Coro I Giovani de laVerdi

Maria Teresa Tramontin Maestro del Coro

Marcello Corti Direttore

SI DO REcycle è un concerto per coro e orchestra d’archi ispirato al concetto di riciclo. Una creazione di Sebastiano Cognolato, che caratterizza Il quinto appuntamento di stagione della Rassegna Crescendo in Musica, programmazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi dedicata ai più piccoli, e che arriva all’Auditorium di Milano sabato 5 marzo alle ore 16.

Partendo dalla forma classica del tema e variazioni, la musica descrive con leggerezza ed ironia carta, gomma, vetro e altri materiali riciclabili. L’impostazione scenica dell’opera, sottesa all’intera partitura, è caratterizzata da rimandi all’arte di strada e al circo contemporaneo: nel corso dell’esecuzione viene applicato il concetto di riciclo anche ai musicisti, alle musiche, agli spettatori e all’intero teatro. Tra i vari brani spiccano una Serenata alla plastica, un coro Heavy metal, una Sinfonia di vetri rotti e la Baratto Song.

L’appuntamento è per sabato 5 marzo 2022 all’Auditorium di Milano con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da Marcello Corti e dal Coro l Giovani de LaVerdi diretto da Maria Teresa Tramontin per la regia e la presentazione di Silvio Oggioni.

Il tema centrale dell’opera è la sostenibilità e l’educazione ai valori che la costituiscono.

Il magico strumento della locandina di SI DO REcycle è un trompianarponcello reciclante creato e disegnato da Stefano Reali ed elaborato da Riccardo Caldirola. Di seguito la nota introduttiva della composizione originale, che ne spiega le caratteristiche e che può essere recitata/letta/declamata dall’esecutore come introduzione alla performance. La moderna filosofia del riciclaggio di materiali usati, cui si ispira questa composizione, è resa in musica principalmente attraverso una sorta di parafrasi dei materiali, e solo occasionalmente con tecniche accademiche quali la citazione, la composizione “in stile di”, le variazioni “su un tema di”, ecc. L’esecuzione della variazione “Vetro”, ad esempio, sarà tanto più appropriata quanto meglio trasmetterà alla platea un senso di “vetrosità”; lo stesso vale per le altre variazioni materiche.

L’esecutore deve qui considerarsi materiale di riciclo, e per questo – oltre all’impiego delle dita – gli è richiesto di cantare, declamare, recitare, e fare uso di gomiti, avambracci e palmi delle mani; in compenso tutte le altre parti del corpo sono esentate da attività specifiche, salvo diversa e legittima scelta interpretativa. Il testo da cantare-declamare è un compendio serioso di materiali e oggetti di riciclo: l’ironia sottesa a tale testo è la prima e principale cifra interpretativa del brano.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto 2021 per accedere in Auditorium è necessario presentare la propria Certificazione verde Covid-19 (green pass) associata a un documento di identità.

Per ottenerla, oltre alla vaccinazione, è possibile sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare secondo le modalità e tempistiche di legge.

In mancanza della documentazione necessaria non sarà consentito l’accesso.

L’accesso in Auditorium è consentito esclusivamente con la mascherina FFP2.

Biglietti

Intero: 15 €.

Over 60 e Convenzioni: 13 €

Under 30 e Sostenitori: 10 €

Under 14: 8 €

Orari biglietteria: Lunedì – Sabato, 10 – 19

Recapiti:

T. 02 83389.401

e-mail: biglietteria@laverdi.org

Sebastiano Cognolato Compositore

Conosciuto anche con lo pseudonimo di Yae, ha completato gli studi accademici ai Conservatori di Milano e di Trento e si è distinto con vittorie e segnalazioni in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui Pomeriggi Musicali di Milano 1994, Carlo Mosso 1996, U.S.A. Songwriting Competition 2002. Tra le compagini che hanno eseguito la sua musica l’Orchestra Sinfonica Nazionale Ceca, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Cantelli, il Quartetto Borciani, Intende Voci Chorus, l’Ensemble Musicamorfosi; tra i solisti Luisa Prandina, Cristina Zavalloni, Antonella Ruggiero, Lorena Portalupi, Fernanda Damiano; molteplici anche le collaborazioni con il mondo del cinema e della televisione: tra queste Liberate i Pesci di Cristina Comencini (1999), Zhivago con Keira Knightley e Sam Neill (2002), La Banda dei Babbi Natale con Aldo Giovanni e Giacomo (2010).

Per il teatro ha scritto due opere liriche: Parallelo Zero (2000), interpretata da Antonella Ruggiero, prodotta e messa in scena dal Piccolo Teatro di Milano; Ulisse Innamorato (2000), prodotta e messa in scena dalla Fondazione Arena di Verona. La sua opera di teatro musicale più recente è Requiem Mediterraneo, missa scenica pro defunctis dedicata ai migranti che perdono la vita cercando di raggiungere le coste europee, messo in scena da Triennale Teatro Milano nel 2021. Notte, un’aria di Parallelo Zero, è stata incisa da Antonella Ruggiero, è inclusa nel suo album Sacrarmonia – Luna Crescente, ed è stata eseguita in concerto dalla cantante per lungo tempo. Nel 2018, la versione orchestrale della canzone è stata inserita nella raccolta Quando facevo la cantante, e nel 2019 una nuova versione per organo e arpa è stata cantata da Antonella Ruggiero nel Duomo di Milano nel concerto per la Giornata Europea dei Giusti.

Le sue partiture sono caratterizzate dalla scelta di idee musicali semplici, che giocano su cellule elementari e spesso monodiche, dalla fascinazione grafica della scrittura, che lascia ampio spazio all’interpretazione e alla personalizzazione, dall’utilizzo dell’alea e dalla commistione con la letteratura, con la scienza, con la tecnologia.

Marcello Corti Direttore

Marcello Corti è direttore, divulgatore, scrittore e creativo: con passione ha dedicato alla musica la sua vita. Si divide tra musica classica e contemporanea, tra musica popolare e colta, tra musicisti professionisti ed amatori. Ha studiato Direzione all’Accademia Chigiana di Siena con Gianluigi Gelmetti e Michel Tabachnik ed ha conseguito il Master di II livello in direzione presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con il Maestro Franco Cesarini. Ha inoltre approfondito lo studio della direzione con Vittorio Parisi, Lior Shambadal e Maurizio Dones. Dal 2016 dirige l’Esecutori di Metallo su Carta ensemble partecipando al Miami Festival ed alla 57a Biennale di Venezia presso il Padiglione Francia: con gli Esecutori ha inciso Histoire du Soldat di Igor Stravinsky, The Planets di Gustav Holst, The Teeth of the Cow con musiche di George Hamilton Green.

Sempre con gli Esecutori, ha diretto e registrato Pinocchio! con musiche di Fiorenzo Carpi e la voce recitante di Francesco Bianconi (Baustelle). Ha infine inciso At The Gates of The Twilight Zone, una retrospettiva sulla musica di Bernard Herrmann. A Milano ha collaborato con Milano Musica, eseguendo Fresco di Luca Francesconi, e con ContempoRarities, la rassegna musicale anti-classica organizzata da Santeria Toscana 31.

Ha diretto numerose prime esecuzioni di compositori tra cui Enrico Gabrielli, Leonardo Marino, Carlo Cattaneo e Theo Teardo. Sempre per ContempoRarities esegue il più bell’album per bambini mai scritto: L’Arca di Sergio Endrigo. Insieme agli Esecutori di Metallo su Carta, anche Dente, Federico Dragogna e Gianluca De Rubertis. Con Elisabetta Sgarbi partecipa al Festival La Milanesiana XX e XXI edizione esibendosi presso il Cortile di Palazzo Reale di Milano e il Chiostro di Santa Maria Novella in Firenze. Ha realizzato eventi musicali in collaborazione con artisti ed illustratori quali Olimpia Zagnoli, Pietro Puccio, Chiara Terraneo ed Andrew Quinn. È attivo nel promuovere e divulgare nuova musica.

Collabora con 19’40’’ per l’esecuzione di opere inedite di compositori non inseriti nelle grandi programmazioni di musica contemporanea. Oltre a proporre programmi musicali originali che uniscono linguaggi e stili compositivi differenti, nel 2021 progetta e lancia il primo Call for Scores internazionale di 19’40’’. Marcello Corti propone e promuove spettacoli musicali per bambini e ragazzi: è direttore artistico della rassegna musicale Quattro Decibel e di Piccoli e Grandi Insieme Musica presso il Teatro Il Cenacolo Francescano di Lecco. Svolge un’intensa attività educativa realizzando diverse attività musicali pensate per i giovani: è direttore artistico dello Stage Estivo ANBIMA Lombardia, un campo estivo che ogni anno coinvolge più di duecento ragazzi. Inoltre ha fondato e dirige il Festival Agnesi, un corso di formazione orchestrale per non professionisti arrivato alla sua ottava edizione.

E’ direttore dell’Orchestra Agnesi di Merate e del Laboratorio Orchestrale presso la Civica Scuola di Musica di Lecco. Dirige dal 2011 la Banda Sociale Meratese e collabora con numerose altre realtà bandistiche in Italia e Svizzera. Oltre all’attività musicale, Marcello Corti è attivo come docente e presentatore: con parole semplici è capace di raccontare musica, storie e emozioni a grandi e piccoli, riuscendo a coinvolgere e ad emozionare appassionati e studiosi di tutte le età. Con Franco Angeli ha pubblicato “Educare all’ascolto” all’interno del volume “In ascolto della bellezza” del CIOFS Scuola.

Maria Teresa Tramontin Direttrice del Coro I Giovani de laVerdi

È mezzosoprano del Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi da quasi venti anni. E’ stata diretta da grandi maestri quali Chailly, Ceccato, Caetani, Flor, Barshai, Jurowski, Slatkin, Fedoseyev, Morricone, Veronesi, King, Abbado, Sir Marriner, Zhang, Rilling, Axelrod, Marshall, Jais, Grazioli. Ha collaborato con numerose orchestre tra cui Pomeriggi Musicali, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica di Lecco, Orchestra Toscanini e del Teatro Coccia di Novara; inoltre ha inciso cd con Placido Domingo, Andrea Bocelli, Juan Diego Florez, Lucia Aliberti e altri ancora. Ha intrapreso il percorso musicale dapprima studiando pianoforte, teoria e solfeggio e successivamente canto lirico e vocalità con Angelo Conti, Sonia Sigurtà e Claudia D’Antoni.

In qualità di corista e solista, fin dall’età di 14 anni ha un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, con una particolare predilezione per il periodo cinque-seicentesco. Si è specializzata con lode in Musicoterapia presso la Scuola di Artiterapie di Lecco. Ha insegnato musica in qualità di esperto nelle scuole per oltre 16 anni tenendo anche corsi di preparazione all’educazione musicale al corpo insegnante; educa al canto e alla vocalità numerosi cori; ha diretto per dieci anni il Coro dei detenuti del Reparto dei tossicodipendenti “La nave” nel carcere di San Vittore di Milano. Dal 2008 è Maestro del Coro di Voci bianche de laVerdi e I Giovani de laVerdi. Tiene il corso di Canto per Stonati dal 2011, attività promossa da laVerdi per dare la possibilità anche a chi è meno “dotato” vocalmente di avvicinarsi al mondo del canto in modo sereno e privo di giudizi.