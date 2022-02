Teatro come differenza in scena in prima nazionale al Teatro Cantiere Florida

Sabato 5 febbraio alle ore 21:00 Teatro come differenza, il coordinamento di compagnie teatrali attive nell’ambito della salute mentale nella provincia di Firenze e di Prato porta in scena in prima nazionale Cuoramaranto. Piccola cronaca della caduta. Seconda collaborazione con Versiliadanza che coinvolge il gruppo di attori del gruppo di lavoro “Teatro come Differenza / Dipartimento salute mentale e dipendenze USL Toscana Centro” nel percorso creativo che prende forma a partire dalla riflessione sul senso, e i sensi, della caduta. Muovendosi dalla particolare modalità di disvelamento, offerta dall’esperienza della caduta, emerge il senso del vuoto, dello spaesamento, che è anche l’unica possibilità di abitare il mondo.

Il progetto a cura di Paolo Biribò, Francesca Sanità ed Elena Turchi, in collaborazione con Samuele Moriotti vede in scena in questo spettacolo: Leonardo Brighella, Loredana Stramaccia, Giovanni Abbazzi, Pierluigi Logli, Matteo Pucci, Antonella Sabatini, Isabella Fantini, Fabio Calonaci, Michele Ceri, Paolo Liiistro, Naeem Malik, Sona Baradaran, Lorenzo Sanesi, Massimiliano Leone, Michela Astronomi, Lorenzo Bonifazi.

Lo spettacolo sarà fruibile dagli spettatori non vedenti attraverso un’audio descrizione poetica realizzata da Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino.

Teatro come Differenza (TcD) nasce nel 2013 quando cinque compagnie e cinque registi (Arbus con Francesca Sanità, Arte in Corso con Marilena Manfredi, EsTeatro con Paolo Biribò, Teatro 334 – Isole Comprese con Alessandro Fantechi e Elena Turchi, Sfumature in Atto con Daniele Giuliani) si mettono in gioco nella realizzazione di spettacoli e progetti teatrali collettivi: incontrandosi, confrontandosi, contaminandosi con l’obiettivo di rinnovare la costruzione di un senso del teatro sociale e perseguire la “missione di costruire Comunità, di creare legami, di restituire ai senza parola il diritto di esistere e la possibilità di esprimersi”. “Il limite spesso è una possibilità, nella ricerca di soluzioni scende in campo una forte creatività. Come nel contesto della malattia mentale: essa è un limite, ma consente di sviluppare risorse molto differenti che sul palcoscenico diventano poesia pura.”

Dati i risultati estremamente positivi della collaborazione svolta fino ad oggi, decidono di formalizzare con uno statuto la propria collaborazione per promuoverne lo sviluppo ed ampliarne la portata, l’efficacia e per realizzare appieno la potenzialità innovativa del coordinamento TcD nel panorama dell’arte nel sociale e nella cultura della comunità in cui operano per poter proporre percorsi di inserimento lavorativo superando il problema della cronicizzazione. Afferma Francesca Sanità “Nell’ambito della salute mentale la cronicizzazione è un problema: lo è per gli educatori, per gli operatori teatrali che ci lavorano, per noi registi che ripetiamo sempre gli stessi meccanismi all’interno del laboratorio. Abbiamo quindi pensato di individuare, insieme agli educatori, delle persone alle quali proporre un inserimento lavorativo.”

Fa parte del curriculum del coordinamento la realizzazione delle rassegne Teatro in che senso, che nel 2014 ha portato al Teatro dell’Affratellamento di Firenze dieci lavori di sette compagnie di Teatro Sociale, e Effetto Placebo, ideata tra il 2016 e il 2017, che è arrivata lo scorso anno alla sua terza edizione. Teatro come Differenza si è inoltre occupato di organizzare workshop per la formazione di operatori di teatro sociale. Nel 2019 lo spettacolo Sacro Quotidiano andato in scena in prima nazionale al Teatro Cantiere Florida ha registrato il tutto esaurito. Cuoramaranto è il risultato di una residenza artistica avvenuta nel 2021 presso Teatro cantiere Florida a cura di Versiliadanza.

“Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio” S. Beckett

Sabato 5 febbraio ore 21:00

CUORAMARANTO. PICCOLA CRONACA DELLA CADUTA

Teatro come differenza

Dipartimento salute mentale e dipendenze USL Toscana Centro

Progetto a cura di Paolo Biribò / Francesca Sanità / Elena Turchi

In collaborazione con Samuele Moriotti

Con Leonardo Brighella / Loredana Stramaccia / Giovanni Abbazzi / Pierluigi Logli / Matteo Pucci/ Antonella Sabatini / Isabella Fantini / Fabio Calonaci / Michele Ceri / Paolo Liiistro / Naeem Malik/ Sona Baradaran / Lorenzo Sanesi / Massimiliano Leone / Michela Astronomi / Lorenzo Bonifazi

Costumi Antonio Musa

Elementi di scena Vittorio Cavallini

Fonica Silvia Avigo

Disegno luci Gabriele Termine

Assistenza alla regia Anna Cudin

In collaborazione con Centro di solidarietà Pratese / Associazione Mi Chiamo Viscardo / Chiara Ciofini / Federica Totaro

INFO BIGLIETTERIA:

INTERO: € 15,00 + d.p.

RIDOTTO*: € 12,00 + d.p.

*Cral convenzionati, Unicoop Firenze, tessera Arci, over 65, under 26, Università dell’Età Libera

RIDOTTO**: € 8,00

**studenti degli istituti superiori e universitari, tessera Casateatro

RIDOTTO***: € 5,00

***bambini sotto i 12 anni, operatori

la biglietteria sarà aperta, nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19, esclusivamente nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 19