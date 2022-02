DonneTeatroDiritti 2022 – cammino, frontiere, bisogni e sogni

Dall’1 marzo al 14 aprile 2022 presso il PACTA SALONE di Milano, 8 titoli disegnano la XII edizione del Progetto DonneTeatroDiritti – cammino, frontiere, bisogni e sogni, a cura di Annig Raimondi, PACTA . dei Teatri, in collaborazione con FronteVerso Network, CSS Udine, Multiversoteatro, Farneto Teatro, Palco Off, La pentola nera, Piccolo Teatro Patafisico, Babel Crew, Teatro Sguardo Oltre, ENECEDETE.

“DtD 2022, – spiega la curatrice Annig Raimondi – intende mettere in primo piano le storie di chi vive sulla propria pelle il confine, la diversità”, porre in evidenza l’attualità del pensiero di donne e uomini straordinari, punto di riferimento nella cultura dell’emancipazione e delle libertà, ma anche ritrovare il filo rosso lungo un percorso che parla di violenza e ingiustizia verso i più deboli, di disuguaglianze sociali ed economiche, di dignità e diritti di popoli e individui, di lotta alla corruzione”.

“Quando si parla di diversità – continua Annig Raimondi – si può intendere diversità di etnia, religione, sesso, economie, cultura: le differenze fra le persone sono talmente tante che gestire il rapporto con la loro esistenza richiede impegno e capacità di adattamento. Le differenze sono proprio ciò che rende il mondo un posto interessante in cui vivere, sono la ricchezza dl domani”.

Si inizia l’1 marzo 2022 con un incontro conferenza in diretta sul canale Youtube di PACTA . dei Teatri, CAMMINO, FRONTIERE, BISOGNI E SOGNI. Lo spazio fisico del diritto, con Ileana Alesso, avvocata, amministrativista, Presidente FronteVerso Network e Paola Regina, avvocata, internazionalista, difensore Diritti Umani.

Al PACTA SALONE si continua poi in presenza: dal 3 al 6 marzo 2022 LA CONFESSIONE – Un prete gay racconta la sua storia di e con Alfredo Traversa, tratta dall’omonimo libro di Marco Politi, vaticanista e biografo di Giovanni Paolo II. Giovedì 3 marzo, dopo lo spettacolo, ci sarà l’appuntamento con Marco Politi, autore del libro da cui è tratto lo spettacolo.

“Questa è la storia, mai raccontata, – dichiara Marco Politi, saggista, vaticanista e biografo di Giovanni Paolo II, autore del libro da cui è tratto lo spettacolo – di un prete lacerato tra la fedeltà al proprio essere intimo e la fedeltà alla missione che ha scelto”. Questo, con la messa in scena di Alfredo Traversa, è il primo spettacolo teatrale in Italia che racconta la condizione di un sacerdote omosessuale. In scena il dissidio interiore, “un uomo disarmato – dice Alfredo Traversa, interprete e regista del lavoro teatrale – perché vorrebbe ‘tenere insieme’ tutte e due le sue parti, quasi un dramma dal sapore shakespeariano. Non è un atto di accusa alla Chiesa, anzi: lo spettacolo indaga sull’uomo, nella sua interezza. Vuole essere un momento di riflessione su questo tema così delicato e raccogliere, insieme, il grido di dolore e l’appello di questo sacerdote”.

Il Progetto DonneTeatroDiritti 2022:

Il Progetto continua dall’11 al 13 marzo 2022 con L’INFINITA SPERANZA DI UN RITORNO, vita e poesia di Antonia Pozzi di e con Elisabetta Vergani, Farneto Teatro, che racconta uno dei casi letterari più rilevanti degli ultimi decenni; segue dal 16 al 20 marzo 2022, IL CANTO DI PENELOPE, da “Il canto di Penelope” di Margaret Atwood con la regia e riduzione drammaturgica di Michela Embrìaco, anche in scena; dal 24 al 27 marzo 2022, RAGAZZE DI VETRO dal romanzo “La campana di vetro” e altri materiali di Sylvia Plath, adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer, sulla vita di due ragazze in lotta contro la depressione, viene presentato per cause di forza maggiore, in forma di PRIMO STUDIO (lettura scenica) mentre lo spettacolo, nella sua forma compiuta, sarà presentato durante la stagione 2022-23 sempre presso il Pacta Salone; dal 30 marzo al 3 aprile 2022 in scena una produzione CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, MILEVA, la storia della moglie di Einstein e del suo genio; segue l’11 e il 12 aprile 2022 CON SORTE, scritto e diretto da Giacomo Guarneri, una storia nella Sicilia dei ricatti e delle intimidazioni di Cosa Nostra; infine chiude il 13 e 14 aprile 2022 LIBELLULE IN VOLO Racconti, confessioni e letture sulle streghe e l’Inquisizione ideazione e regia Antonio Rosti.

