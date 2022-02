E’ indetta l’ottava edizione del bando Anghiari Dance Hub per coreografi

Il progetto, per il periodo settembre – dicembre 2022 prevede l’assegnazione di borse di studio per un minimo di 3 e un massimo di 5 coreografi under 35 e i loro interpreti e si configura come un percorso di accompagnamento alla creazione nell’ambito del quale gli artisti selezionati avranno la possibilità di confrontarsi con esperti di diversi settori che metteranno a disposizione le proprie conoscenze con l’obiettivo di supportare la realizzazione dei singoli progetti coreografici.

ADH offrirà i propri spazi per residenze di creazione e collaborerà alla ricerca di altri luoghi di residenza. Il progetto prevede un accompagnamento di tipo organizzativo per approfondire le capacità degli stessi autori a dare una struttura efficace alla propria promozione.

Fra i tutor si segnalano Mariagia Maggipinto, Guy Cools, Elena Lamberti, Matteo Fargion, Gianni Staropoli, Luca Ricci, Marco Valerio Amico e Andrea Merendelli.

Le attività si svolgeranno ad Anghiari per il periodo compreso tre il 5 settembre e il 3 dicembre 2022, con la presentazione dei lavori al pubblico il 2 e 3 dicembre.

I coreografi interessati a partecipare al progetto dovranno inviare i materiali richiesti dal bando, scaricabile dal sito: https://anghiaridancehub.eu entro e non oltre le 23,59 di venerdì 29 aprile 2022, all’indirizzo organizzazione@anghiaridancehub.eu

INFORMAZIONI

Direzione Artistica Gerarda Ventura

direzione@anghiaridancehub.eu

Organizzazione Alessandra Stanghini

organizzazione@anghiaridancehub.eu