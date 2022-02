”Effetto immediato” – della compagnia MIXIT al Teatro Le Serre di Grugliasco

Un numero, un elemento quantificabile e perfettamente intercambiabile. È così che oggi sempre più si considera la persona, che viene quindi privata della sua unicità e svuotata del suo essere. Effetto Immediato – Lo Spettacolo, della Compagnia di danza MIXIT, diretta da Denise Zucca, porta in scena – dopo una prima versione realizzata in forma di cortometraggio – il processo obbligato di trasformazione che ognuno di noi ha vissuto e sta vivendo in questo periodo storico caratterizzato dalla Pandemia di Covid-19: un viaggio tra le sfaccettature dell’Es, che parte da un’idea di arte contemporanea astratta, pensata come diversità tra gli individui. L’appuntamento è fissato per domenica 20 febbraio al Teatro Le Serre di Grugliasco, alle ore 21.00.

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale della Città di Grugliasco (TO), a cura di Fondazione Cirko Vertigo e Associazione blucinQue.

“Lo spettacolo che portiamo in scena precede, nella finzione teatrale, il cortometraggio, a cui è strettamente collegato” spiega la regista e coreografa Denise Zucca”. “Il pubblico, una volta entrato in sala, si troverà ad essere contemporaneamente spettatore ed attore e, venendo introdotto in un contesto di prove generali che precedono la ripresa della prima scena del cortometraggio, incontrerà già prima dell’inizio della rappresentazione gli attori, l’operatore e il ciakkista: lo staff reale di Effetto Immediato – Il corto”. Si tratta di uno spettacolo multidisciplinare, dove la danza incontra la pittura (l’unione di più arti, pensata come ricerca coreografica, è infatti la filosofia che sta alla base del progetto MIXIT).

Accanto ai danzatori, sulla scena, ci sarà il pittore Daniele Guccione, autore dell’intera scenografia, che dipingerà live su un pannello di plexiglass. La sua opera e il suo ruolo saranno percepiti realmente soltanto alla fine dello spettacolo, quando il pubblico presente in sala sarà chiamato a scansionare un QR code. La rappresentazione, che sarà quindi anche interattiva, è un inedito e viene portata in scena per la prima volta al Teatro Le Serre di Grugliasco, coinvolgendo quindici giovanissimi artisti di età compresa tra i 14 e i 22 anni.

Denise Zucca rivela infine un dettaglio importante: “La data del 20 Febbraio non è casuale: corrisponde a due anni esatti dal primo caso di Covid in Italia”. Uno spettacolo danzato da giovani per i giovani, che porta in scena l’illusione della realtà ma che lascia spazio ad un messaggio di speranza verso ciò che sarà il nostro futuro. “Se è pur vero che, finita l’emergenza, il nostro modo di atteggiarci, di vivere gli spazi e gli altri sarà cambiato, è altrettanto importante credere che la nostra unicità sopravvivrà nel tempo, forse adattandosi ma certamente continuando ad esistere – spiega Denise Zucca -. Siamo esseri umani grazie alla nostra interezza, complessità e grandezza ma anche nella nostra fragilità e debolezza e abbiamo sempre in noi il potere di direzionare la nostra intenzione verso ciò che la vita ci chiede di affrontare nel qui ed ora ad effetto immediato”.

MIXIT è la giovane compagnia di danza fondata nel luglio del 2019 da Denise Zucca, coreografa e direttrice artistica del Centro Studio Danza di Grugliasco. Questa nascente realtà è caratterizzata da uno stile distinto e riconoscibile, in grado di unire una forte espressività alla dinamica del movimento. Un progetto innovativo e poliedrico, che unisce soggetti di età e attitudini differenti, orientato verso una contaminazione di stili che generano un unico cerchio coreografico a servizio dello Spettacolo dal Vivo e non solo. Un progetto sperimentale, una realtà giovane che, superando l’idea della scuola di danza privata e ponendosi come passaggio intermedio tra questa e la professione, coinvolge i ragazzi che si stanno formando attraverso lo studio della danza e dell’attività coreutica in generale. In questo contesto, i giovani selezionati hanno la possibilità, una volta raggiunto l’adeguato livello di preparazione richiesto, di vivere importanti esperienze di creazione di produzioni, portate in scena in contesti professionali.

MIXIT è quindi pensata come un progetto socio-culturale, un “trampolino di lancio” che ha come obiettivi la visibilità e la preparazione di giovani artisti in fase di crescita ma soprattutto l’arricchimento individuale come utile bagaglio culturale, in un contesto dove la danza e lo spettacolo si identifichino come strumento di comunicazione. Denise Zucca è affiancata nel suo lavoro da uno Staff formato da alcuni dei ballerini della compagnia, che partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle produzioni. I ballerini selezionati hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. All’interno della compagnia sono inoltre presenti alcuni giovanissimi studenti del Centro Studio Danza Denise Zucca che hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni e che hanno la possibilità di lavorare con i ballerini, prendendo parte alle produzioni della compagnia.

