Fonderia Mercury porta al Teatro Elfo Puccini ”Uno di noi”

By

UNO DI NØI

Dal libro di Åsne Seierstad



adattamento e regia Sergio Ferrentino



musiche originali Gianluigi Carlone

con Claudio Moneta, Gabriele Calindri, Daniele Ornatelli, Renata Bertolas, Alessandro Castellucci, Nicola Stravalaci, Dario Sansalone, Margherita Saltamacchia, Eleni Molos, Michela Atzeni, Marta Lucini

tecnico audio Davide Tavolato

assistente alla drammaturgia Mario Mucciarelli

produzione Caterina Mariani

“Chiedo scusa ai militanti nazionalisti per non aver ucciso più persone”

Anders Breivik

Il 22 luglio 2011 la Norvegia è stata martoriata da uno degli attacchi terroristici più terribili della sua storia. Settantasette le persone morte, centinaia i feriti. Terrorismo di matrice islamica, pensano tutti. Invece a uccidere è stato un uomo solo, bianco, norvegese, vicino all’estrema destra: si chiama Anders Breivik, e ha appena cambiato la storia norvegese e forse europea.

Fonderia Mercury, con l’audiodramma in scena UNO DI NØI, racconta quei fatti.

UNO DI NØI nasce come radiodramma in 10 puntate, scritto e diretto da Sergio Ferrentino per la Rete Due della RSI.

Chi era Breivik? Un pazzo? Un estremista?

Il racconto racconta la storia degli attentati di Anders Breivik ricostruendo i fatti dall’attentato a Oslo fino al processo che vide, al banco degli imputati, Anders Breivik, come unico responsabile.

Breivik non faceva parte di alcuna cellula terroristica. Era lui stesso una cellula.

Oltre le parole ci sono i suoni, i rumori.

L’esplosione che devasta il ministero. I continui spari della glock e della carabina, le urla dei ragazzi che della chiedono aiuto.

Da tutto questo l’idea che Utøya sia una storia che vada prima di tutto “ascoltata”, e la convinzione che ogni paese dovrebbe imparare a guardarsi dentro, prima di spaventarsi per quello che viene da fuori.

Le affermazioni di Breivik diventano un groviglio da cui non distogliere le orecchie allo scopo di interrogarci, senza censure, su quali fantasmi si annidino negli angoli ciechi della nostra società. L’unica cosa certa è che fosse uno di noi.

Dal 2011 Fonderia Mercury porta nei teatri la messa in scena degli audiodrammi, con il pubblico che ascolta in cuffia quello che accade sul palco. Le radiocuffie che vengono distribuite all’ingresso in sala.

TEATRO ELFO PUCCINI – corso Buenos Aires 33, Milano

Sala Shakespeare

lunedì 28 febbraio ore 20.30

Prezzi: intero € 33 / rid. giovani e anziani €17,50 / online da € 16,50

Info e prenotazioni: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org