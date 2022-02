”Il mio Teatro è una città” torna in presenza e in diretta live nazionale – al Teatro di Sori

Giovedì 24 febbraio 2022, ore 21

AL TEATRO DI SORI (GE) in presenza

On line sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure

IL MIO TEATRO È UNA CITTÀ

Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in Europa

TOGETHER – INSIEME

Progetto di SERGIO MAIFREDI

Coordina OLIVIERO PONTE DI PINO

In dialogo con SERGIO MAIFREDI e CORRADO D’ELIA

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Ospiti

ANDRÉE RUTH SHAMMAH, direttrice Teatro Franco Parenti – Milano

PIERGIORGIO ODIFREDDI, matematico

MILO RAU, direttore NTGent – Gent, Belgio. Videointervista registrata

Intervengono

GIORGIO ANDRIANI, ANTONINO PIRILLO, Biblioteca Teatro Quarticciolo – Roma

ANDREA ESPOSITO, Teatro Bellini – Napoli

DAVIDE SACCO, Teatro di Narni – Terni

MARTA M. MARANGONI e FABIO WOLF, DuperDu/Minima Theatralia – Milano

e le compagnie vincitrici del bando nazionale Start and Go – Il Teatro si fa impresa. Progetto di Teatro Pubblico Ligure e Comune di Genova

https://www.teatropubblicoligure.it/start-and-go.html

INSIEME PER PROGREDIRE

Jigoro Kano (1860-1938), fondatore del Judo

Insieme per progredire. È nella frase di Jogoro Kano, fondatore del judo, che risiede il senso del convegno “Il mio teatro è una città” arrivato alla terza edizione e si declina quest’anno sulla parola “Together – Insieme”. Ideato da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure, si terrà giovedì 24 febbraio alle ore 21 nell’ambito di Soriteatro 2021/22, la stagione organizzata da TPL al Teatro Comunale di Sori (Genova). Nato per indagare il valore del teatro di cittadinanza nelle esperienze italiane ed europee di rigenerazione urbana, si è sviluppato nel corso degli anni creando una rete di scambio fra autori, drammaturghi, critici, direttori di teatro che individuano nello spettatore il fulcro di un’esperienza che ha il teatro come punto di partenza e la società come punto di arrivo. Non a caso la riflessione è partita da Sori, esempio concreto di comunità che si riunisce e si riconosce nel luogo dove il rito civile e laico della creazione dal vivo si realizza da duemila anni: il palcoscenico.

“Il mio teatro è una città” è coordinato dal giornalista e studioso di teatro Oliviero Ponte di Pino, in dialogo con il direttore di Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, regista, attore e organizzatore teatrale. Gli ospiti del convegno sono Andrée Ruth Shammah, Piergiorgio Odifreddi e Milo Rau, portatori di diversi punti di vista sul concetto di “Insieme”, da indagare spaziando all’interno di un concetto di cultura che infrange le barriere fra categorie di solito tenute separate. Con Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, si festeggeranno i 100 anni dalla nascita di Franco Parenti (1921-1989) e i 50 anni dalla fondazione del teatro a lui intitolato.Attività e luogo intorno a cui si è creata una “cittadella” che vive intorno al teatro ma offre molto altro.

Milo Rau, regista, giornalista e saggista svizzero, in Belgio dove dirige il NTGent, ha proposto un “teatro popolare globale” in cui gli stessi cittadini hanno rappresentato episodi della propria storia identitaria in grandi spettacoli collettivi. Sarà proposta una videointervista inedita, realizzata a Gent da Sergio Maifredi e Corrado d’Elia nell’ambito del progetto “Strade Maestre”. Ad interpretare l’alterità dello sguardo sulla parola “Insieme” sarà Piergiorgio Odifreddi, con un intervento sulla natura scientifica del concetto descritto nella Teoria degli Insiemi, un concetto logico che costituisce la base di ogni ragionamento.

Ai tre esempi magistrali de “Il mio teatro è una città” seguono gli interventi di chi in Italia porta avanti esperienze teatrali in stretta relazione con il territorio: Giorgio Andriani e Antonino Pirillo della Biblioteca Teatro Quarticciolo di Roma, nata dal recupero di un ex mercato rionale e oggi sede di un centro polifunzionale; Andrea Esposito, direttore creativo del Teatro Bellini di Napoli, che promulga l’idea di un teatro utile per rieducare alla condivisione; Davide Sacco del Teatro di Narni, trasformata in un’ideale città-teatro attraverso performance, installazioni, spettacoli teatrali e concerti nel segno del ritorno del pubblico in presenza; Marta M. Marangoni e Fabio Wolf della compagnia DuperDU / Minima Theatralia di Milano, progetto artistico collettivo ispirato all’idea di unire persone le più diverse nella convinzione che il “teatro sia uno strumento di incontro realmente rivoluzionario”. Al convegno partecipano le Compagnie vincitrici del bando nazionale “Start and Go – Il Teatro si fa impresa”, progetto di Teatro Pubblico Ligure e Comune di Genova.

L’ingresso è libero.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681).

Informazione e prenotazioni alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440 Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.

Per iscriversi alla Newsletter gratuita: https://www.teatropubblicoligure.it/iscrizione-nl.html

Per ricevere le informazioni via whatsapp scrivere a Messenger su https://www.facebook.com/teatropubblicoligure