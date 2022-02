”Il re in maschera” – il Carnevale arriva al Teatro Dal Verme

Coriandoli e stelle filanti riempiranno la sala del Teatro Dal Verme domenica 20 febbraio alle ore 11, per il quinto appuntamento della 15a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali: titolo del concerto-spettacolo in programma è Il re in maschera ovvero Le avventure di Arlecchino, Colombina, Balanzone e Pulcinella scritto da Manuel Renga che, con Andrea Piazza, cura anche la regia, attingendo alla tradizione della commedia dell’arte italiana e alle sue maschere iconiche.

Sul podio dell’Orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali, composta da di giovani e giovanissimi esecutori tra i 7 e i 17 anni, ci sarà sempre Daniele Parziani che, sin dalla fondazione, segue questo progetto di formazione dei giovani musicisti; in scena l’attrice Chiara Serangeli che darà voce alla narrazione e vestirà i panni delle celebri maschere italiane.

Le musiche comprendono il celeberrimo “Carnevale di Venezia” di Paganini in due versioni di Jean Baptiste Arban, il “Corale di Sant’Antonio” di Franz Joseph Haydn, il Concerto in Do Maggiore RV115 di Antonio Vivaldi e infine “Polka and Waltz” di Ben Clinesmith.

«Chi non vorrebbe provare ad essere qualcun altro per un giorno solo?– si domandano il direttore Daniele Parziani e i registi Manuel Renga e Andrea Piazza – Provare a vivere una vita tutta diversa, solo per un giorno? A noi piacerebbe avere un costume colorato come quello di Arlecchino, ci piacerebbe essere allegri come Pulcinella, andare nello spazio come un astronauta, vivere in un castello come un principe o avere i poteri di Spider-Man! Per un giorno possiamo dare spazio ai nostri sogni, anche quelli più impossibili, metterci un costume e trasformarci nei nostri eroi! E forse non tutti sanno che secondo una leggenda italiana antica il Carnevale nacque proprio così: un Re, annoiato dal proprio potere, decide di inventare storie e personaggi e provare per un giorno solo a vivere le loro vite! “Così nasce questo giorno speciale, che chiameremo Carnevale!” E così si inventa la storia di Arlecchino pittore sfortunato, di Colombina che forse incontra l’uomo dei suoi sogni all’osteria e di Pulcinella che scopre cosa significa la parola Libertà. Chiara Serangeli sul palco darà vita a tutti questi personaggi con le loro caratteristiche, movenze e tipici costumi, giocando con la recitazione della Commedia dell’arte che ha fatto conoscere il teatro italiano in tutto il mondo. Divertiamoci in questa giornata, crediamo fino in fondo di essere la maschera che abbiamo scelto, facciamo respirare il bimbo che è in tutti noi! E non dimentichiamo coriandoli, stelle filanti e paillettes colorate; senza quello che carnevale sarebbe?».

La 15a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali è organizzata in collaborazione con Finzi Academy che si occupa della formazione dei circa 60 giovani musicisti, tra i 7 e i 17 anni, provenienti dal Conservatorio di Milano e da altre Scuole e Accademie musicali cittadine, impegnati a seguire annualmente questo progetto di formazione nato nel 2007 con l’obiettivo di per promuovere la cultura orchestrale tra i bambini avviati allo studio della musica.

La Stagione 2021/2022 è intitolata Ti racconto una storia ed è composta da sette spettacoli-concerti domenicali, con cadenza mensile, da ottobre ad aprile, tutti diretti da Daniele Parziani. Ogni concerto è dedicato a un testo di letteratura per l’infanzia e prevede la partecipazione di attori impegnati nella narrazione e la regia di Manuel Renga e Andrea Piazza, così da accompagnare il pubblico – composto in maggioranza da giovanissimi spettatori come i musicisti sul palcoscenico – nel modo più coinvolgente e emozionante.

Prossimo appuntamento con un classico della letteratura per l’infanzia, domenica 20 marzo “Gian Burrasca” di Vamba con musiche di Čajkovskij e una scelta di danze popolari. Spettacolo conclusivo domenica 10 aprile con un grande classico come “Biancaneve” dei Fratelli Grimm e le musiche di Mozart. Gli spettacoli hanno inizio sempre alle ore 11.

L’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali nasce nel 2007 e si esibisce nello spettacolo di Francesco Micheli I Musicanti di Brema, che si è tenuto presso il Teatro Dal Verme di Milano nel marzo 2007. Il grande successo dello spettacolo spinse la Fondazione I Pomeriggi Musicali in collaborazione con l’Associazione Culturale Sconfinarte ad istituire l’Accademia di Formazione Professionale Orchestrale I Piccoli Pomeriggi Musicali. L’Accademia nasce per promuovere la cultura orchestrale tra i bambini avviati allo studio della musica preparandoli all’esecuzione dei concerti della Stagione di Musica per i bambini, ma si pone anche lo scopo di appassionare le nuovissime generazioni al mondo della musica classica. L’esperienza degli ultimi anni ha infatti dimostrato che il pubblico di bambini si riconosce nei giovani esecutori sul palcoscenico e impara a sentire la musica come un’esperienza alla sua portata e non riservata al mondo degli adulti.

Dell’Orchestra, che ha sede stabile presso il Teatro Dal Verme, fanno parte bambini e ragazzi in età compresa tra i 7 e i 17 anni provenienti dal Conservatorio di Milano e da varie Scuole ed Accademie Musicali milanesi. I giovani musicisti non si esibiscono unicamente presso il Teatro Dal Verme: nel corso dell’anno accademico hanno anche l’opportunità di fare esperienza della musica in tour esibendosi in altre prestigiose sedi come il Teatro degli Arcimboldi, i Laboratori Scala Ansaldo, l’Auditorium di Milano, Teatro Allianz, Museo del Novecento (nel prestigioso “Festival delle Cinque Giornate” di Milano), Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Quirino di Roma (con registrazione del concerto da parte di Radio Vaticana), Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, Auditorium di Maccagno, Teatro del Mare di Menfi, Teatro San Rocco di Seregno, Auditorium Salesiani di Recanati, Teatro Pasta-Giuditta di Saronno, Teatro Sociale di Stradella. Hanno avuto la possibilità di lavorare con grandi solisti e attori di fama quali, tra gli altri, Bruno Canino, Gabriele Cassone, Enrico Dindo, Francesco Salvi. Il compositore Alessandro Solbiati è stato autore di Crescendo, otto brevi brani in forma di studio per orchestra da camera, commissionata da I Pomeriggi Musicali. L’opera è dedicata all’Orchestra de I Piccoli Pomeriggi Musicali e ha visto Solbiati coinvolto in un progetto di “compositore residente” per le stagioni musicali 2011/2012 e 2012/2013. Di questo lavoro è stato realizzato dall’Orchestra anche il CD dal titolo appunto Crescendo.

Dal 2013 ad oggi il tema conduttore dei concerti delle stagioni è stato quello di narrare le favole classiche (fratelli Grimm, H.C. Andersen, favole tradizionali) in collaborazione con gli attori di Milano Teatri Scuola Paolo Grassi. Manuel Renga è il regista residente che firma e firmerà tutti gli spettacoli fino all’attuale stagione, la 14a, grande traguardo per la nostra compagine di giovanissimi che affronteranno anche la musica d’opera e di balletto. I Piccoli Pomeriggi Musicali sono Nucleo aderente al Sistema-Orchestre e Cori infantili in Italia e fanno parte di FuturOrchestra, l’Orchestra lombarda del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia patrocinata da Claudio Abbado, che ha debuttato il 29 maggio 2011 presso i Laboratori Scala Ansaldo sotto la guida di Daniele Rustioni durante il prestigioso evento “Costruire con la Musica” e che ha tenuto concerti in Teatri prestigiosi sotto la guida di Direttori e Solisti di chiara fama. L’Orchestra è considerata tra le realtà più interessanti nel panorama delle formazioni giovanili ed è alla sua quattordicesima stagione musicale realizzata in collaborazione con Finzi Academy. Direttore della formazione musicale è, dalla sua fondazione, Daniele Parziani.

Biglietti per i singoli concerti

Adulti 7 euro / piccoli 5 euro

Informazioni e biglietteria

Teatro Dal Verme

via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121, Milano

Tel. 02 87 905 – www.ipomeriggi.it

Il servizio informazioni presso il Teatro Dal Verme è aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 19

La biglietteria del Teatro Dal Verme è aperta da martedì a venerdì ore 10:30 – 18:30; sabato ore 10:30 – 14:00

biglietteria@ipomeriggi.it / tel 02 87905201

Vendita online: www.ticketone.it

In ottemperanza alle normative vigenti, gli abbonamenti e i biglietti sono nominativi; all’ingresso viene controllato il Super Green Pass ed rilevata la temperatura corporea; è obbligatorio disinfettare le mani, indossare sempre le mascherine e seguire le indicazioni del personale e della segnaletica. In servizio bar è momentaneamente sospeso.