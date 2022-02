Il Teatro Antella riparte con il secondo atto della stagione teatrale:”…sul palco che scotta”

Da sabato 5 febbraio a domenica 1 maggio 2022 il Teatro Comunale di Antella (Via Montisoni 10, Bagno a Ripoli, Firenze) riparte con il secondo atto della stagione teatrale dal titolo “…sul palco che scotta”.

Il programma guarda al contemporaneo e incrocia percorsi diversi: l’omaggio a Pasolini con Giovanni Crippa e Rosanna Gentili per lo studio di Orgia, il Moby Dick di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia, il concerto swing ispirato alle migliori strisce di Sergio Staino, la sferzante ironia e la grottesca comicità di Werner Schwab, l’originale rilettura dell’antica arte dei ”Cunti Siciliani” di Tindaro Granata e il “Coraggio” di Augusto Novelli nella nuova messa in scena di Daniele Lamuraglia.

Il Teatro dedica inoltre uno spazio a spettacoli tout public per bambini e famiglie con la rassegna “Progetto Piccoli”.

“Il palco del teatro – dice il direttore artistico Riccardo Massai – scotta ancora, ma come diceva Pessoa: la letteratura, come tutta l’arte, è la dimostrazione che la vita non basta. E’ il motivo per cui riapriamo le porte e continuiamo a proporre al pubblico altre storie da vivere. Questa epidemia ci spinge ad avere non più il desiderio ma l’obbligo, forse il dovere, di imparare una lezione di sopravvivenza che è anche culturale.”

“La cultura – affermano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora François – è un bene primario come l’acqua, i teatri sono i nostri acquedotti, diceva il Maestro Claudio Abbado. E in questo periodo più che mai, tutti noi abbiamo sete di cultura. Il teatro è sì un luogo dove dissetarsi, dove trovare la linfa che tiene vivi i nostri animi e i nostri intelletti. Ma è anche un luogo di resistenza, di fronte alle tante difficoltà imposte dal virus. Il Teatro dell’Antella era stato cauto a presentare pochi mesi fa solo la prima parte della stagione, ma ha vinto la battaglia contro l’emergenza e siamo felici che adesso torni a dissetarci, in piena sicurezza. Lo fa come sempre con un cartellone di altissima qualità, di grande interesse per gusti e generi diversi, senza dimenticare il pubblico più giovane. Di questo dobbiamo rendere merito al direttore artistico Riccardo Massai cui va il nostro ringraziamento e un grandissimo in bocca al lupo. E che nonostante le difficoltà riesce a consolidare il ruolo culturale del nostro piccolo grande Teatro, un punto di riferimento a livello regionale per chi ama l’arte e lo spettacolo”.

Ad aprire la stagione sabato 5 febbraio è “Moby Dick” di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia. Il capolavoro di Herman Melville si immerge in un poema shakespeariano dove il capitano Achab, un po’ Macbeth e un po’ Lear, non può far altro che correre verso il proprio destino di morte, distruzione e immortalità.

Sabato 12 febbraio salgono sul palco Francesco d’Amore e Luciana Maniaci con “Il nostro amore schifo”. Lo spettacolo rivelazione della compagnia Maniaci d’Amore, diventato un vero piccolo cult, è un’indagine dissacrante e umoristica sul sentimento intricato della gioventù, sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo, tanto ingenui quanto spietati.

Per i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini venerdì 18 e sabato 19 febbraio va in scena “Studio di Orgia(episodi I, II)” con Giovanni Crippa e Rosanna Gentili per la regia di Riccardo Massai. La descrizione del crudele rapporto che unisce in un legame sado-masochista un marito e una moglie serve a Pasolini, in questo testo forte e poetico, a porre il problema dei “diversi”, di tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, si sentono estranei alle norme convenzionali della società e lottano per accettarsi e farsi accettare.

Sabato 26 febbraio, con Sergio Staino e una orchestra swing di nove elementi, il “Concerto per Matita e Orchestra” è uno spettacolo inedito su musiche originali composte dal maestro Andrea Rinaldi che si ispira alle migliori strisce del vignettista creatore di Bobo, uno dei personaggi più noti della satira e del fumetto italiano.

Sabato 12 marzo “I diritti dei rapinatori” con Francesco Mancini e Roberto Gioffrè, diretti da Riccardo Massai, la loro tragicomica storia di lapsus e paradossi nel tentativo infruttuoso e quanto mai improbabile di intraprendere una carriera malavitosa.

Sabato 19 marzo Tindaro Granata rielabora l’antica tecnica dei “Cunti” per raccontare la Sicilia, fotografia dopo fotografia, generazione dopo generazione, attraverso la storia della sua famiglia. Fra antropologia e memoria il monologo a più voci “Antropolaroid” è il lavoro con cui l’autore si è imposto sulla scena nazionale diventando una delle più originali presenze del nuovo teatro italiano.

Sempre a marzo, sabato 26, “Il coraggio di Pilade” di Daniele Locchi, il nuovo lavoro con la regia di Daniele Lamuraglia, intreccia dramma e tragedia nel tessuto della comicità per rileggere l’atto unico del drammaturgo fiorentino Augusto Novelli. Il testo, messo in scena per la prima volta nel 1912, fu ripreso con il titolo “Boudu salvato dalle acque” che ispirò uno dei capovalovari del regista Jean Renoir, per poi essere reinventato da Totò e Gino Cervi nel 1955.

Sabato 2 aprile la performance di Effetto Placebo “Quello che amo” prende spunto dal libro Il sale della vita (Rizzoli) dell’antropologa Françoise Héritier, allieva di Claude Lévi-Strauss, sulla cui cattedra è salita succedendogli al Collège de France. Un piccolo taccuino di intuizioni che insegna a ritrovare le tracce della felicità come briciole di pane nella memoria.

Da giovedì 28 aprile a domenica 1 maggio Sandra Bedino, Monica Bucciantini e Giulia Weber sono “Le presidentesse” dell’opera corrosiva di Werner Schwab con la regia di Riccardo Massai. Una feroce farsa che denuncia i conformismi, le ipocrisie religiose e la violenza verbale celata sotto l’apparente quiete dei rapporti umani. In una cucina tre personaggi femminili, come maschere di uno squallido teatrino popolare, si raccontano alternando sferzante ironia e grottesca comicità.

Tutti gli spettacoli sono alle ore 21.

PROGETTO PICCOLI | da domenica 27 febbraio a domenica 10 aprile 2022

Il Teatro dedica anche uno spazio a spettacoli tout public per bambini e famiglie con la rassegna “Progetto Piccoli”, in programma la domenica alle ore 17. Il primo appuntamento è il 27 febbraio con “Miniminiature”, spettacolo di brevi canti a due voci ispirato ai principi della teoria di apprendimento musicale di Edwin E. Gordon.

Il 6 marzo “Il gigante egoista”, una delle storie più emozionanti di Oscar Wilde, affronta il tema molto attuale della difficoltà a relazionarsi con gli altri. Il 13 marzo in “Pezzetti d’infanzia”, con la regia di Miriam Bardini, tre amiche intrecciano racconti e memorie a danza e canto per un delicato gioco onirico fra memoria e presente.

Il 10 aprile, con “Lullaby”, il rito della ninna nanna entra nella rêverie e, nel tempo friabile tra la veglia e il sonno, crea visioni poetiche.

PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE | da sab 5 febbraio a dom 1 maggio 2022

Sabato 5 febbraio 2022 ore 21

MOBY DICK

di Francesco Niccolini da Herman Melville

con Luigi D’Elia

regia Emanuele Gamba

scene Deni Bianco, Luigi D’Elia

musiche originali Giorgio Albiani

produzione Arca Azzurra Produzioni | INTI

Questo Moby Dick si incarna in un poema shakespeariano: immerso nella Bibbia e nel salso del mare, ne esce carico di tragicità, con tanto di maledizione e di profezia, e un fato irrimediabile dal primo istante, dal primo salpare, dalla prima apparizione dello spettro del capitano Achab, un po’ Macbeth e un po’ Lear, che non può far altro che correre verso il proprio destino di morte distruzione e immortalità.

Sabato 12 febbraio 2022 ore 21

Maniaci d’Amore

Il nostro amore schifo

drammaturgia di Francesco d’Amore e Luciana Maniaci

con Francesco d’Amore e Luciana Maniaci

messinscena e luci Roberto Tarasco

“Il nostro amore schifo” è un’indagine arguta e umoristica sul sentimento intricato della gioventù, sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo, ingenui e insieme spietati. E’ uno spettacolo di parola, una storia di non-amore durata tutta una vita e condensata nel giro di un’ora, tra momenti sublimi e cadute umilianti. Una guida illustrata della prima esperienza sentimentale, letta come rito di passaggio obbligato prima di consacrarsi alla tiepidezza e alla stabilità dell’età adulta.

Venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022 ore 21

per i 100 anni dalla nascita del poeta

Studio di orgia (episodi I, II)

di P.P. Pasolini

con Giovanni Crippa e Rosanna Gentili

regia di Riccardo Massai

produzione Archètipo

Pasolini dà scandalo ancora oggi a cento anni dalla sua nascita. Composta nel 1965, Orgia è la prima opera teatrale di Pasolini, che prima ancora di essere teatro, è poesia. Testo denso e potente che impone al pubblico, come al protagonista, quella catarsi generata da una presa di posizione. Dramma sul potere, dove la coscienza dell’appartenenza implica la distruzione di sé stessi come unica forma di rivolta, unica via di fuga: apoteosi della diversità. Questo primo Studio è un modo di avvicinarsi al testo cercando di afferrarne la potenza poetica, la paura “senza speranza” nei riguardi di un mondo assente del proprio futuro.

Sabato 26 febbraio 2022 ore 21

Concerto per matita e orchestra

Concerto di musiche originali per orchestra swing di nove elementi ispirate alle migliori strisce familiari di Sergio Staino

con Sergio Staino

composizione e arrangiamenti di Andrea Rinaldi

musicisti Michele Staino, Giacomo Baroni, Claudio Ingletti, Michele Andriola, Alberto Sanna, David Micheloni, Simone Tei, Vittorio Conti

produzione Archètipo

Staino, da sempre promotore della contaminazione tra generi e linguaggi diversi, ha accettato con entusiasmo la proposta di vedere musicate alcune sue storie. Non volendosi limitare ad abbinare il classico repertorio swing alle storie a fumetti, il maestro Andrea Rinaldi, autore e arrangiatore, ha composto musiche originali ispirate alle storie stesse come forma di omaggio, a queste e al loro autore. Lo spettacolo vedrà l’orchestra eseguire dal vivo queste musiche insieme alla proiezione delle strisce che le hanno ispirate. Sarà un evento unico sia per chi non conosce le storie in questione sia per chi le conosce bene e le potrà gustare in una versione inedita, in un vero e proprio Concerto per Matita e Orchestra.

Domenica 27 febbraio 2022 ore 17

Progetto Piccoli

MINIMINIATURE

con Arnolfo Borsacchi e Pier Elisa Campus

allo strumento Maddalena Bonechi

produzione Archètipo

per bimbi 0-3 anni o 3-5 anni e loro genitori

Il trio accoglie piccoli e adulti e si muove tra di loro cercandone gli sguardi. Il silenzio e la sospensione del linguaggio verbale collaborano a costruire l’ascolto. Brevi canti a due voci, senza parole, accarezzano, punzecchiano, muovono, emozionano il pubblico e i musicisti: piccole miniature musicali selezionate da un repertorio originale. La voce incontra la musica che già vive nel cuore di chi ascolta, le scelte musicali, la costruzione dello spazio e della relazione d’ascolto sono ispirate ai principi della teoria di apprendimento musicale di Edwin E. Gordon.

Domenica 6 marzo 2022 ore 17

Progetto Piccoli

IL GIGANTE EGOISTA

dal racconto di Oscar Wilde

con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta

regia di Antonio Tancredi

produzione Compagnia Cattivi Maestri

per bambini dai 4 ai 10 anni

“Un tempo, un tempo molto lontano abitava la terra il popolo dei giganti”, ma siamo proprio sicuri che i giganti non esistano più? Due attrici/narratrici attraverso l’utilizzo di pupazzi e oggetti ci raccontano una delle storie più emozionanti di Oscar Wilde. Lo spettacolo affronta il tema molto attuale della difficoltà a relazionarsi con gli altri e porta a riflettere sulla necessità di aprirsi all’altro in un tempo in cui ci troviamo sempre più spesso di fronte a fenomeni di isolamento ed esclusione.

Sabato 12 marzo 2022 ore 21

I dirittidei rapinatori

di Francesco Mancini

con Francesco Mancini e Roberto Gioffrè

regia Riccardo Massai

produzione Archètipo

Due rapinatori, uno sofferente di amnesia e l’altro di dipendenze e di manie compulsive, raccontano la loro tragicomica storia di lapsus e paradossi nel tentativo infruttuoso di intraprendere una carriera malavitosa.

Domenica 13 marzo 2022 ore 17

Progetto Piccoli

Pezzetti d’infanzia

con Miriam Bardini, Pier Elisa Campus, Bianca Papafava

regia Miriam Bardini

oggetti e costumi Roberta Socci

collaborazione artistica Patrizia Mazzoni

produzione Archètipo in collaborazione con Nautai Teatro, SBA+C / Spazio d’Arte e Formazione, Associazione Ad-ar-te

per bambini dai 3 ai 7 anni

Un gioco poetico, comico, onirico. Tre signore, tre amiche, intrecciano racconti, memorie, giochi, utilizzando differenti linguaggi. La danza, la narrazione, il canto, la manipolazione di oggetti e il trasformarsi dei costumi lasciano emergere tanti pezzetti d’infanzia per un viaggio fra memoria e presente.

Sabato 19 marzo 2022 ore 21

Antropolaroid

di e con Tindaro Granata

disegno luci Cristiano Cramerotti

elaborazioni musicali Daniele D’Angelo

produzione Proxima Res

Tindaro Granata ha dedicato “Antropolaroid” ai suoi nonni e alla sua famiglia. Ripercorrendo e romanzando gli episodi più salienti della vita familiare, dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri, rielabora in chiave originalissima il teatro dei ”Cunti” della terra siciliana. Una girandola di voci accompagna chi guarda nella scoperta di un passato che in parte ci appartiene. Si ride, si piange, ci si emoziona e ci si indigna. Un concentrato di bellezza che stimola i nostri ricordi, ci fa provare nostalgia, ci invita a guardare al domani, portando nel cuore ciò che ci hanno insegnato.

Sabato 26 marzo 2022 ore 21

Il coraggio di Pilade

di Daniele Locchi

regia di Daniele Lamuraglia

produzione Teatro del Legame

“Il Coraggio di Pilade” riprende uno di quei perfetti meccanismi teatrali che hanno avuto fortuna in teatro e al cinema: infatti l’atto unico Il Coraggio, scritto da Augusto Novelli, messo in scena nel 1912, fu ripreso sulle scene francesi dal drammaturgo René Fauchois; ispirò in seguito sia il regista Jean Renoir, sia la comicità di Totò e Gino Cervi in successive versioni cinematografiche. É uno spettacolo capace di intrecciare sapientemente il dramma nel tessuto della comicità, dove l’abissale dilemma di fondo diviene il caleidoscopio attraverso il quale osservare, riflettere e ridere di tutti i colori e le sfumature dei personaggi sulla scena specchio ci ciascuno di noi.

Sabato 2 aprile 2022 ore 21

Effetto Placebo

Quello che amo

regia di Paolo Biribò, Francesca Sanità, Elena Turchi

produzione Teatro come Differenza

Il progetto “Quello che amo” prende spunto dal libro dell’antropologa Françoise Héritier “Il sale della vita” (Rizzoli) definito “Un piccolo taccuino di intuizioni che ci insegna a ritrovare le tracce della felicità come briciole di pane nella memoria”. Ci è sembrato interessante lavorare su questo tema con i gruppi di Teatro come Differenza per dare o ridare valore alle grandi e piccole cose della vita che ci danno gioia. Abbiamo lavorato alla stesura fatta da ciascun partecipante su un preciso elenco di situazioni, eventi, azioni che nel quotidiano rendono felici. Verrà presentata una performance con immagini, parole e suoni come espressione della nostra ricerca.

Domenica 10 aprile 2022 ore 17

Progetto Piccoli

Lullaby

di Agnese Lanza, Sara Sicuro

con Agnese Lanza, Sara Sicuro, Anna Sarcinelli, Melissa Libonati

coreografia Sara Sicuro Agnese Lanza

danzano Sara Sicuro, Agnese Lanza, Anna Sarcinelli, Melissa Libonati

musiche Andrea Astolfi

voci Sara Sicuro, Agnese Lanza, Anita Somigli

produzione Company Blu realizzata con il sostegno di MiBAC-Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino

A seguire le coreografe terranno un laboratorio della durata di 20 minuti per genitori-figli e coppie di congiunti.

per bambini dai 4 ai 10 anni

Un luogo contenuto, delicato, come quello tra la veglia e il sonno, dove i gesti si intersecano al canto. La ninna nanna crea una dimensione ipnotica, surreale, in cui i corpi cadono nell’ascolto. Nello scandirsi del tempo, adulto e bambino si immergono in immagini che si costruiscono e decostruiscono, rendendo il tempo stesso friabile. Attraverso la ripetizione e il perpetuarsi di un rito si entra nella Rêverie, uno stato capace di generare visioni poetiche.

Giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 aprile, domenica 1 maggio 2022 ore 21

Le presidentesse

di Werner Schwab

con Sandra Bedino, Monica Bucciantini, Giulia Weber

regia Riccardo Massai

produzione Archètipo

Tre pensionate guardano la televisione, sedute, andando in estasi nel veder gli orrori e le banalità che essa propone e scambiandosi pareri, disappunti e fantasie. Nel farlo, ripensano alla propria vita: la conformista Erna che sogna ancora l’amore della vita, la maligna Grete e l’ingenua Mariedl che adora sturare WC a mani nude…

PRENOTAZIONI

Tel. 055621894 (da lunedì al venerdì ore 9 – 13)

e-mail prenotazioni@archetipoac.it

Per le prenotazioni è indispensabile ritirare il biglietto 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. La biglietteria del teatro è aperta un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. E’ obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi e la presentazione all’ingresso dei documenti secondo la normativa di legge.

BIGLIETTI

I biglietti della stagione sono in prevendita in tutti i Punti TicketOne e online su https://www.ticketone.it

Intero 14 euro Ridotto 12 euro – Studio di Orgia 10 euro (Sotto i 12 e sopra i 65 anni – Soci Coop Firenze – Carta dello Studente – Iscritti ai laboratori Archètipo)

La stagione teatrale del Teatro Comunale di Antella è organizzata con il sostegno di: Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, R.A.T e UnicoopFirenze

Teatro Comunale di Antella

Via Montisoni 10 Bagno a Ripoli – Firenze

Tel. 055621894 – teatro@archetipoac.it – https://www.archetipoac.it