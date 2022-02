La Pastorale di Beethoven e gli Chants d’Auvergne con Roberto Forés Veses e Sarah Fox

Marie-Joseph Canteloube de Malaret Chants d’Auvergne

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 “Pastorale”

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Sarah Fox Soprano

Roberto Forés Veses Direttore

Giovedì 3 marzo 2022 è la Giornata Mondiale della Natura. Un’occasione per riflettere sull’importanza della sostenibilità e della conservazione della biodiversità, e per ribadire la sensibilità dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi nei confronti dei temi legati all’ambiente. Così, il diciannovesimo appuntamento della Stagione Sinfonica 2021/2022 si tinge metaforicamente di verde, insieme al talento di Roberto Forés Veses e alla voce di Sarah Fox, giovedì 3 marzo alle ore 20.30, venerdì 4 marzo alle ore 20 e domenica 6 marzoalle ore 16. In programma la Sinfonia n.6 in Fa maggiore op.68 Pastorale di Beethoven e gli Chants d’Auvergne per voce e orchestra di Joseph Canteloube.

Pastorale non è solo il titolo che viene dato alla Sesta sinfonia di Beethoven, ma è anche un modo di sentire, di stare in pace con il mondo e la natura che ci circonda. La Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 è forse uno dei manifesti più compiuti della musica a programma, fu composta nel 1808 e ha come titoli dei quattro movimenti le seguenti descrizioni: Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna: (Allegro ma non troppo) – Scena al ruscello: (Andante molto mosso) – Allegra riunione di campagnoli (Allegro) – Tuono e tempesta (Allegro) – Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta (Allegretto). Una serie di immagini vivide, ben visibili se si chiudono gli occhi durante l’esecuzione. Beethoven stesso non faceva segreto del suo amore per la natura: “Non c’è nessuno che sa amare la natura come me. I boschi, gli alberi, le rocce danno veramente quella risonanza che è desiderata dall’uomo.”

“Pastorale” è un attributo che si coniuga bene anche all’altra composizione in programma, i Canti d’Alvernia per soprano e orchestra, una raccolta di folk songs originarie della ragione francese dell’Alvernia, nel cuore della Francia, che ci proiettano in un clima bucolico. Tra il 1923 e il 1955, Joseph Canteloube riunì e arrangiò per orchestra o pianoforte ventidue di queste canzoni popolari. Sono cantate in occitano, una lingua romanza che all’orecchio moderno sembra essere un amalgama di francese e spagnolo, e il cui parente moderno è il catalano.

L’intentio operis di questo lavoro è stigmatizzato dalle parole dello stesso Canteloube: “Le canzoni contadine spesso salgono al livello dell’arte più pura in termini di sentimento ed espressione, se non nella forma“. C’è infatti il pericolo di eseguire queste affascinanti canzoni popolari in modo troppo sofisticato, in quanto sono destinate a riflettere gli amori e le vite dei contadini e degli allevatori di pecore, e a ricordare il paesaggio vulcanico dell’Alvergnat, con i suoi laghi e i suoi prati. Gli arrangiamenti moderni di Canteloube di queste vecchie canzoni spesso catturano lo spirito degli strumenti come la musetta o la ghironda, invitando i fiati a imitarli grossolanamente e impiegando ritmi tradizionali.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto 2021 per accedere in Auditorium è necessario presentare la propria Certificazione verde Covid-19 (green pass) associata a un documento di identità.

Per ottenerla, oltre alla vaccinazione, è possibile sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare secondo le modalità e tempistiche di legge.

In mancanza della documentazione necessaria non sarà consentito l’accesso.

L’accesso al teatro è consentito solo con mascherina FFP2.

Biglietti

Intero: 36 € in platea, 27 € in galleria. Over 60 e Convenzioni: 27 € (platea), 21 € (galleria). Under 30 e Sostenitori: 19 € (platea), 17 € (galleria).

Orari biglietteria: Lunedì – Sabato, 10 – 19;

Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@laverdi.org

Conferenza

Il concerto di giovedì 3 marzo sarà preceduto alle ore 18.30 da una conferenza introduttiva nel foyer della balconata. L’Ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Biografie

Sarah Fox, soprano

Nata nello Yorkshire, Sarah Fox è uno delle principali soprano inglesi della sua generazione. Ha studiato alla Giggleswick School, alla London University e al Royal College of Music. Ex vincitrice del Kathleen Ferrier Award e del John Christie Award, è anche Honorary Fellow del Royal Holloway College dell’Università di Londra. È ugualmente a suo agio nell’opera, la canzone popolare e il teatro musicale. I ruoli alla Royal Opera House, Covent Garden hanno incluso Micaela / Carmen, Asteria / Tamerlano, Zerlina / Don Giovanni e Woglinde / Der Ring des Nibelungen. E ancora, Asteria a Monaco e Barcellona (di fronte a Domingo); Zerlina a Glyndebourne e a Cincinnati; Woglinde per i festival di Salisburgo e Aix-en-Provence; Susanna/Le Nozze di Figaro per Glyndebourne & The Royal Danish Opera; Ilia/Idomeneo con De Vlaamse Opera; e Mimì/La Boheme per Opera North.

La sua prestigiosa carriera concertistica l’ha portata in tutto il mondo, includendo impegni a Denver, Hong Kong, Minneapolis, New York, San Francisco, Tel Aviv e Tokyo, nonché tour in tutto il Regno Unito, Europa e Scandinavia. Ha lavorato con molte delle più importanti orchestre del mondo tra cui la Filarmonica di Berlino, la City of Birmingham Symphony Orchestra, il Concerto di Colonia, la Colorado Symphony Orchestra, la Gulbenkian Orchestra, la Halle, la Filarmonica di Hong Kong, l’Orchestra dell’Età dell’Illuminismo, la Filarmonica di Oslo, la Philharmonia, la San Francisco Symphony e la Vienna Tonklunster Orchestra con direttori tra cui Elder, Litton, Maazel, Mackerras, Petrenko e Rattle. È apparsa diverse volte ai BBC Proms, all’Edinburgh Festival e al Three Choirs Festival ed è ospite regolare con la Classical Opera Company e alla Wigmore Hall di Londra. Si esibisce frequentemente con John Wilson e la sua Orchestra; è ospite regolare di “Friday Night is Music Night” della BBC Radio 2 e ha tenuto diversi concerti con Rufus Wainwright.

È stata giudice della seconda serie di “The Choir: Sing While You Work” della BBC TV con Gareth Malone. La sua discografia comprende Aminta/Il re pastore (Classical Opera Company), Poulenc Songs (con Malcolm Martineau), The Cole Porter Songbook e mahler’s 4th Symphony (Philharmonia/Mackerras) per Signum/Signum Classics; Requiem di Mozart (London Mozart Players/Archer) per Convivium; 3rd Symphony di Vaughan Williams (Halle/Elder) per l’etichetta Halle; Dona Nobis Pacem di Vaughan Williams (Colorado Symphony Orchestra/Litton) e Poulenc Songs (con Graham Johnson) per Hyperion; 2nd Symphony di Leighton (BBC National Orchestra of Wales/Hickox) per Chandos; “That’s Entertainment” (John Wilson Orchestra) per i classici della EMI; e “Cole Porter in Hollywood” (John Wilson Orchestra) per Warner Classics.

Roberto Forés Veses, direttore

Vincitore del Concorso per direttori d’orchestra Evgeny Svetlanov e del Concorso internazionale per direttori d’opera Luigi Mancinelli, il direttore d’orchestra di Valencia Roberto Forés Veses dirige in molte delle principali orchestre e teatri d’opera del mondo. I prossimi mesi vedranno debutti e ritorni con, tra gli altri, la English Chamber Orchestra (alla Cadogan Hall di Londra), la Russian National Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi (‘La Verdi’), la Hong Kong Sinfonietta, la Sinfonietta Lausanne, l’Orchestra National de Pays de la Loire (ONPL), l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, l’Orquesta de Valencia, la Filharmonia de Galicia e l’Opera di Reims.

Condurrà una tournée nazionale della Camerata israeliana, sarà in tournée all’Orchestre National d’Auvergne a Monte-Carlo e condurrà una coproduzione de La Sonnambula di Bellini in quattro teatri d’opera francesi. Dal 2011 al 2020, Forés Veses è stato Direttore principale e Direttore artistico dell’Orchestre National d’Auvergne – dove ha presieduto una tradizione di orchestra da camera famosa in tutta la Francia e a livello internazionale, e ha supervisionato l’elevazione dell’ensemble alle orchestre di livello “nazionale” francese. Sotto la sua direzione, l’ONA è diventata molto richiesta, realizzando numerose registrazioni, principalmente per Warner Classics e per l’etichetta Aparte Music, e nel 2019 Forés Veses ha lanciato l’etichetta dell’orchestra. Ha guidato l’orchestra in diverse tournée internazionali, tra cui Giappone, Sud America e Brasile.

Ugualmente dedito al repertorio sinfonico e operistico, Forés Veses ha diretto all’Opera Bolshoi, al Teatro Regio di Torino e alle compagnie d’opera di Montpellier, Helsinki, Lione, Rouen, Saint-Etienne e molti altri. Le numerose orchestre che ha diretto includono la NHK Symphony, la Sinfonia di San Pietroburgo, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestra Sinfonica Accademica statale della Russia “Evgeny Svetlanov”, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Hong Kong Sinfonietta, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, la Prague Philharmonia, l’Het Residentie Orchestra (Paesi Bassi), l’Orquesta Sinfónica da Porto Casa da Música, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, la RTVE Symphony Orchestra (Madrid), Orquestra de la Comunidad Valenciana, Orquesta de Valencia, Orquesta de Extremadura, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre National de Montpellier, Orchestre Philharmonique de Nice e altri. Si esibisce regolarmente in molti festival internazionali, tra cui La Folle Journée de Nantes e Tokyo, La Chaise-Dieu, Murten Classics, Stresa Festival, Les Flâneries musicales de Reims, Festival de la Vézère, Festival de Polignac, Festival Bach en Combrailles e il Festival Berlioz. Nel 2018 è stato invitato a unirsi ad altri vincitori del Concorso Svetlanov in un festival speciale per il 90 ° anniversario della nascita di Svetlanov, presso il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca.

Il Maestro Forés Veses ha realizzato più di una dozzina di registrazioni. Recentemente pubblicato è il Concerto per violino di Beethoven con Alena Baeva; prossimamente inciderà il Concerto per pianoforte n.1 di Chopin con Nicholas Angelich (Warner Classics); Metamorphosen di Strauss con Verklärte Nacht di Schoenberg; L’arrangiamento di Mahler di Morte e fanciulla di Schubert e sinfonie di Roussel, Honegger e Jean Rivier.