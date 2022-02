“La sbetega sorada” al Cristallo

Un classico di William Shakespeare, “La bisbetica domata”, rivisitato in veneto da David Conati per una domenica di divertente spensieratezza. “La sbetega sorada” , questo il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena da Teatro Prova di San Bonifacio (VR), domenica 20 febbraio alle 16.30 al Teatro Cristallo , per la regia di Antonella Diamante.

Questa la trama: Pier Pearin da Cologna Veneta alla morte del padre, per poter entrare in possesso delle sue terre, deve contrarre matrimonio con una donna nobile (o quasi), altrimenti tutti gli averi del padre andranno alla Chiesa. Pier Pearin parte per Verona accompagnato da Trania, fedele serva, già a servizio dal padre, sagace e pungente e più furba di lui. Incontra casualmente il vecchio amico Ortensio che spasima per poter sposare Bianca, la figlia più giovane di Battista Minola. Battista però non la vuole dare in sposa a nessuno a patto che prima si sposi Caterina, la figlia più vecchia nota a tutti per il suo carattere per nulla accomodante. Pier Pearin accetta di sposare Caterina scatenando quindi la competizione tra i corteggiatori di Bianca che fanno a gara per accaparrarsela. Alla fine l’amore trionferà, ma…