LaFil – Filarmonica di Milano presenta “Progetto Mendelssohn” e la seconda edizione di “LaFil-Musica nei Quartieri”

Per acquistare i biglietti: https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/lafil-felix-mendelssohn/ e https://www.ticketone.it/event/lafil-progetto-mendelssohn-teatro-lirico-giorgio-gaber-14639597/

Per il programma completo e info: www.lafil.com/concerti

Dopo il rinvio del concerto del 19 gennaio, finalmente LaFil – Filarmonica di Milano inaugura con due appuntamenti, sabato 5 e domenica 6 marzo, il suo percorso come orchestra in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, con un progetto originale dedicato alle opere di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

“Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano che ci ha sempre sostenuto in questi anni, siamo felici di assumere finalmente la funzione di orchestra in residenza del rinato Teatro Lirico Giorgio Gaber. Il 19 gennaio inaugureremo la musica classica al teatro con un progetto dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy”.

Luca Formenton, Presidente de LaFil

Per questo esordio al Teatro Lirico, LaFil sarà diretta dal M° Marco Seco, anche direttore artistico dell’orchestra, con la presenza del pianista Pietro De Maria.

“Iniziare la residenza artistica al Teatro Lirico significa portare a compimento la natura della nostra orchestra e del suo progetto. Milano è per noi la casa più importante, il luogo in cui custodiamo e costruiamo i nostri sogni artistici più cari. Dopo i primi progetti che hanno visto protagonisti Schumann e Brahms, quest’anno proponiamo un progetto dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy. Verrà eseguito l’integrale delle sue sinfonie e alcune delle sue composizioni più significative, come il concerto per violino e orchestra, i due concerti per pianoforte e orchestra, le sinfonie per archi, il meraviglioso ottetto e alcune overture, alcune raramente eseguite, come la bella Melusina e Ruy Blas.”

Marco Seco, direttore artistico de LaFil

LaFil tornerà poi a suonare al Teatro Lirico Giorgio Gaber con altri tre appuntamenti, il 23 aprile con Carlo Maria Parazzoli come primo violino concertatore, il 24 aprile diretta dal M° Felix Mildenberger e con solista Daniel Lozakovich e il 5 maggio (recupero del concerto del 19 gennaio) diretta dal M° Leopold Hager.

Per assistere a tutti i 5 concerti del “Progetto Mendelssohn” in programma al Teatro Lirico Giorgio Gaber dal 5 marzo al 5 maggio 2022 è disponibile un abbonamento scontato del 30%. L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Lirico Giorgio Gaber. Per tutte le altre scontistiche e offerte disponibili: www.lafil.com/concerti

Dal 23 febbraio al 4 marzo nei luoghi del Municipio 6 di Milano torna la seconda edizione di “LaFil-Musica nei Quartieri”, il progetto de LaFil che si pone come obiettivo abitare i quartieri con la musica, convinta che la cultura abbia il potere di renderli centri di partecipazione e di arricchimento collettivo. Saranno gli stessi luoghi cittadini ad essere casa dell’orchestra, ospitando conferenze, eventi, concerti e prove aperte dei diversi organici dell’orchestra, in formazione di quartetti, trii e duetti per adattarsi al meglio agli spazi proposti.

“LaFil-Musica nei Quartieri” è un progetto in collaborazione con il Comune di Milano e il Teatro Puntozero Beccaria, il patrocinio della Fondazione Cariplo e l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Media partner: Legalcommunity

Sponsor: Il Saggiatore

Sponsor tecnico: Galli Thierry stampa

Fondazione Cariplo sostiene progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Dal 1991 promuove la vita delle comunità, sostenendo i soggetti non profit che operano sul territorio e che sono più vicini ai bisogni delle persone. Le distanze all’interno delle nostre comunità stanno aumentando, rendendole più frammentate e fragili: oggi più che mai invece c’è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, per sostenere la vita delle persone e per avere istituzioni robuste, in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi. In questi 30 anni di vita, Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 35.600 progetti donando al territorio oltre 3,6 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it

PROGRAMMA “PROGETTO MENDELSSOHN” – TEATRO LIRICO GIORGIO GABER

Sabato 5 marzo ore 20

Felix Mendelssohn-Bartholdy

“Ruy Blas” Ouverture da concerto

Concerto per pianoforte e orchestra n.2

Sinfonia n.1 in do minore

Direttore Marco Seco

Pietro De Maria, pianoforte

Domenica 6 marzo ore 18

Felix Mendelssohn-Bartholdy

“La bella Melusina” Ouverture da concerto

Concerto per pianoforte e orchestra n.1

Sinfonia n.3 in la minore “Scozzese”

Direttore Marco Seco

Pietro De Maria, pianoforte

***

Sabato 23 aprile ore 20

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Ottetto in mi bemolle maggiore

Sinfonia per archi n.11 in fa maggiore

Direttore Felix Mildenberger

Carlo Maria Parazzoli, primo violino concertatore

Domenica 24 aprile ore 18

Felix Mendelssohn-Bartholdy

“Le Ebridi (La grotta di Fingal)” Ouverture da concerto

Concerto per violino e orchestra in mi minore

Sinfonia n.4 in la maggiore “Italiana”

Direttore Felix Mildenberger

Daniel Lozakovich, violino

***

Giovedì 5 maggio ore 20

Felix Mendelssohn Bartholdy

Ouverture e Suite da “Sogno di una notte di mezza estate”

Sinfonia n.5 in re minore “La Riforma”

Direttore Leopold Hager

PROGRAMMA “LAFIL-MUSICA NEI QUARTIERI”

23 febbraio

DIALOGHI CON LA MUSICA

Ore 19 TEATRO BARRIO’S

Teatro e Musica

Compagnia Marionettistica Carlo Colla e figli

Franco Citterio, direttore artistico Carlo Colla e figli, marionettista

Piero Corbella, direttore generale Carlo Colla e figli, marionettista

Giovanni Schiavolin, marionettista

Mariagrazia Citterio, marionettista

Marco Seco, conduttore

Al termine del dialogo, una breve esibizione delle marionette a filo corto accompagnati dai musicisti de LaFil.

25 febbraio

DIALOGHI CON LA MUSICA

ore 19.00 TEATRO BARRIO’S

Cinema e Musica

Bruno Bozzetto, regista

Luca Ciammarughi, conduttore

26 febbraio

TI RACCONTO MUSICA – BAMBINI

Ore 10.30 BIBLIOTECA SANT’AMBROGIO

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Quartetto per archi n.6 in fa minore op.80

Strumentisti de LaFil

Ruben Giuliani, Samuele Bianchi, violino

Costanza Negroni viola

Umberto Aleandri, violoncello

Introduzione all’ascolto, Paola Bertassi

TI RACCONTO MUSICA

Ore 15.00 CAKE HUB – COMUNITA’ NUOVA

Ore 17.00 BIBLIOTECA LORENTEGGIO

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Quartetto per archi n.6 in fa minore op.80

Strumentisti de LaFil

Ruben Giuliani, Samuele Bianchi, violino

Costanza Negroni, viola

Umberto Aleandri, violoncello

Introduzione all’ascolto, Oreste Bossini

27 febbraio

TI RACCONTO MUSICA – BAMBINI

Ore 16.00 CAKE HUB – COMUNITA’ NUOVA

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Quartetto per archi n.6 in fa minore op.80

Strumentisti de LaFil

Ruben Giuliani, violino

Samuele Bianchi, viola

Umberto Aleandri, violoncello

Introduzione all’ascolto, Paola Bertassi

28 febbraio

PROVE DELL’ORCHESTRA AL TEATRO PUNTOZERO orario: 15/19

1° marzo

PROVE DELL’ORCHESTRA TEATRO PUNTOZERO orario: 14/19

2 marzo

PROVE DELL’ORCHESTRA TEATRO PUNTOZERO orario: 10/13 e 14.30/17.30

3 marzo

DIALOGHI CON LA MUSICA

Ore 19.00 TEATRO BARRIO’S

Spazio e Musica

Damiano Michieletto, regista

Luca Ciammarughi, conduttore

4 marzo

DIALOGHI CON LA MUSICA

Ore 19:00 TEATRO LIRICO GIORGIO GABER

Introduzione all’ascolto

Marco Seco, direttore d’orchestra

Pietro De Maria, pianista

Roberto Favaro, Direttore Artistico cartellone musica Teatro Lirico Giorgio Gaber

Luca Ciammarughi, conduttore

LAFIL – FILARMONICA DI MILANO

Nasce nel 2018 da un’iniziativa di quattro soci fondatori, Luca Formenton, Presidente del Saggiatore e della Fondazione cui fa capo l’orchestra, Roberto Tarenzi, viola del Quartetto Borciani e docente al Conservatorio di Milano, Carlo Maria Parazzoli, primo violino di Santa Cecilia, e il M° Marco Seco, direttore artistico de LaFil oltre che uno dei suoi principali direttori d’orchestra. L’idea alla base del progetto è promuovere una nuova, rinnovata concezione di orchestra in residenza, nella quale generazioni diverse di artisti si possano incontrare e riconoscersi in un progetto innovativo di diffusione della musica. Una straordinaria collaborazione tra giovani talenti in ascesa e musicisti professionisti affermati provenienti dalle orchestre più prestigiose italiane ed internazionali tra cui: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, i Wiener e i Berliner Philharmoniker e l’Orchestre national de France. Giovani talenti, professionisti e direttori d’orchestra uniti dall’amore per la musica in grado di superare i confini generazionali, alla ricerca di un rapporto trasparente e diretto anche con il proprio pubblico eterogeneo e in continua crescita, coinvolto non solo attraverso le sinfonie, ma anche grazie a momenti di socializzazione e contatto extra-concerto. LaFil, dalla sua fondazione nel 2018, è stata protagonista di due residenze estive a Sestri Levante, sotto la direzione di Marco Seco, che ha diretto l’Orchestra anche in occasione dei concerti di chiusura del 2019 e di inaugurazione del 2020, dell’ampio palinsesto di BookCity a Milano, evento a cui ha preso parte anche nel 2021 (diretto dal M° Stephanie Praduroux), per il terzo anno consecutivo. Nel novembre 2019, al Conservatorio di Milano, il M° Gatti e LaFil hanno dato vita alla maratona “Tutti pazzi per Brahms”, in collaborazione con Società del Quartetto di Milano. Entrambi i cicli diretti da Daniele Gatti sono stati trasmessi su Radio3 Rai, in uno spazio dedicato intitolato: “I venerdì de LaFil”. Nel mese di luglio 2021 LaFil è stata protagonista della tournée “Musica nei parchi”, cinque concerti nelle maggiori rassegne estive del Nord Italia. Nell’autunno dello stesso anno, LaFil ha presentato la prima edizione di “Musica nei quartieri”, un nuovo progetto attraverso il quale l’orchestra ogni anno sarà in tour nei diversi Municipi della città di Milano con l’obiettivo di abitare i quartieri con la musica, convinta che la cultura abbia il potere di renderli centri di partecipazione e di arricchimento collettivo. Da gennaio 2022 LaFil – Filarmonica di Milano è l’orchestra di residenza del Teatro Lirico di Milano, da poco riaperto e rinnovato, e presenterà il “Progetto Mendelssohn” in cinque concerti nei mesi di marzo, aprile e maggio.