“Le verità di Bakersfield” Con Marina Massironi e Giovanni Franzoni

Presso il Teatro Carcano di Milano in scena dal 24 al 27 febbraio 2022 lo spettacolo LE VERITA’ DI BAKERSFIELD, ispirato a fatti realmente accaduti, un dramma comico dello statunitense Stephen Sachs ambientato in un’America percorsa da forti divari sociali, interpretato dai bravissimi Marina Massironi e Giovanni Franzoni.

Maude, cinquantenne disoccupata, cela nella sua caotica roulotte un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. La comparsa di un esperto d’arte a livello mondiale che si occuperà di fare l’expertise dell’opera, innesca un dialogo irresistibile sul tema del vero e del falso, fino ad un epilogo inaspettato.

Ispirato a eventi veri, questo dramma comico crea domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche.

Le verità di Bakersfield (titolo originale Bakersfield Mist), mai rappresentato in Italia, è stato portato in scena nei migliori teatri negli Stati Uniti (tra i quali il Fountain Theater di Los Angeles e Orlando Shakespeare Theater) e tradotto in diverse lingue. Tra gli interpreti, hanno dato volto ai protagonisti anche Kathleen Turner e Ian McDiarmid, nella tenitura di tre mesi al West End di Londra.

Marina Massironi e Giovanni Franzoni lo interpretano magistralmente diretti dalla mano sapiente di Veronica Cruciani.

NOTE DI REGIA

Non possiamo pronunciare la parola “verità” senza che non scaturiscano in noi una successione di domande.

Che cos’è una verità?

Chi decide che cosa è vero e che cosa è falso?

Come si costruisce una verità a cui tutti credono fino a far pensare che sia la realtà?

Queste domande riguardano anche il mondo del teatro, dove la verità è una costruzione, una finzione paradossalmente necessaria.

La verità o la sua finzione si incarnerà in un quadro di Jackson Pollock.

Da una parte c’è Maude, una vita segnata da un figlio che si è suicidato e da un marito violento ma che ora cerca il suo riscatto volendo dimostrare, attraverso una disperata vitalità, l’autenticità dell’opera.

Dall’altra parte, Lionel, un critico d’arte, che si definisce un “cacciatore di falsi” e che afferma che il quadro non sia un Pollock autentico.

Due personaggi lontani: Maude è una donna emarginata, appartenente alla categoria delle “white trash”; Lionel, invece, è un newyorchese abituato a frequentare la gente che conta, i ricchi e i potenti.

Il presunto Pollock farà incontrare questi due mondi creando un dialogo intenso, che sarebbe stato impossibile senza il quadro.

Un dialogo che cambierà le loro vite, spingendoli a mettere in discussione la verità o la falsità dei loro rapporti sociali, fino a cambiare radicalmente il loro punto di vista sul mondo.

LA SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Da giovedì 24 a domenica 27 febbraio 2022

LE VERITÀ DI BAKERSFIELD

Di Stephen Sachs

Regia Veronica Cruciani

Traduzione Massimiliano Farau

Con Marina Massironi e Giovanni Franzoni

Scene Barbara Bessi / Costumi Barbara Bessi e Narguess Hatami / Light design Gianni Staropoli / Movimenti scenici Micaela Sapienza

Produzione Nidodiragno/CMC – Pickford

TOURNEE LE VERITA’ DI BAKERSFIELD 2022:

Camogli (GE) – Teatro Sociale, 11 febbraio 2022

Saronno (VA) – Teatro Giuditta Pasta, 12 e 13 febbraio 2022

Nizza Monferrato (AT) – Teatro Sociale, 15 febbraio 2022

Leinì (TO) – Teatro Civico Pavarotti, 16 febbraio 2022

Belluno – Teatro Comunale 18 febbraio 2022

Valmadrera (LC) – Teatro Artesfera, 19 febbraio 2022

Milano – Teatro Carcano, dal 24 al 27 febbraio 2022

Ciriè (TO) – Teatro Magnetti, 9 marzo 2022

Bellinzona (Svizzera) – Teatro Sociale, 10 e 11 marzo 2022

Modena – Michelangelo, dal 15 al 17 marzo 2022

Alessandria – Teatro Alessandrino, 23 marzo 2022

Varese – Teatro di Varese, 24 marzo 2022

Bellaria (RN) – Teatro Astra, 25 marzo 2022

Montalcino (SI) – Teatro degli Astrusi, 7 aprile 2022

Casalbuttano (CR) – Teatro Bellini, 8 aprile 2022

Mandello sul Lario (LC) – Cine Teatro De Andrè, 9 aprile 2022

Villadossola (VCO) – Teatro La Fabbrica, 12 aprile 2022

Genova – Teatro Gustavo Modena, dal 20 al 23 aprile 2022

Savigliano (CN) – Teatro Milanollo, 27 aprile 2022

Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine, 7 maggio 2022

ORARI: giovedì e sabato ore 20:30; venerdì ore 19:30; domenica ore 16:00

PREZZI: poltronissima € 38,00 |poltrona/balconata € 30,00| over 65 € 20,00/€ 17,00 | under 26 € 17,00/€ 16,00

PRENOTAZIONI TELEFONICHE: 02 55181362

VENDITE ONLINE: biglietti.teatrocarcano.com | happyticket.it | vivaticket.it

TEATRO CARCANO corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com