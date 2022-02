“M’Accompagno da me” con Michele La Ginestra

Prosegue la stagione all’Auditorium Leone XIII grazie alla collaborazione tra il Comune di Carpineto Romano e ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio venerdì 11 febbraio ore 21. In M’ACCOMPAGNO DA ME, regia di Roberto Ciufoli, Michele La Ginestra si ritrova “recluso” su un palco abbandonato, che per magia del suo amico “teatro”, si trasforma in un’improbabile aula giudiziaria, nella quale vedremo passare avvocati, imputati, incredibili personaggi delle favole, persino un prete… tutti intenti a dialogare con un giudice immaginario, non tanto dei reati commessi, ma delle loro problematiche esistenziali!

Lo spettacolo riserva momenti di rara comicità, di gioiosa spensieratezza, ed anche, come è d’uso, di riflessione; grazie all’attenta e brillante regia di Roberto Ciufoli, che mette ordine in questo viaggio tra un’umanità variegata, grazie alla forza trascinante della musica ed al gioco delle filastrocche in rima, vi assicuriamo un’ora e mezzo di puro e raffinato divertimento. ”M’accompagno da me” non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi risate, sorrisi, e perché no, anche un po’ di commozione, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro.

Michele la Ginestra è conosciuto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in fiction (Nero Wolfe – Rai1, Immaturi la serie, Matrimoni ed altre follie, I Cesaroni, Amiche mie e Nati Ieri – Canale 5), programmi di intrattenimento (Colorado – Italia 1 – Don Michele) e spot pubblicitari (è il testimonial della De Cecco); oltre per aver condotto I fatti vostri su Rai 2 e Solletico su Rai 1, da Settembre 2014 è stato “giudice” a Cuochi e fiamme su La 7, opinionista in Torto o Ragione su Rai 1, unico protagonista di “Stasera cucina Michele” su Fox Life e ha condotto “Dolci Tentazioni” su Alice TV. Dal 2017 è uno dei conduttori di punta della prima serata di TV2000: “I magnifici 7”, “ll programma del secolo” e “Questa è vita”. Ha partecipato a vari film (Il sole negli occhi di Pupi Avati, Immaturi di Paolo Genovese, Viva l’Italia e Nessuno Mi Puo’ Giudicare di Massimiliano Bruno, Pazze di Me di Fausto Brizzi), anche se rimane, soprattutto, un protagonista della scena teatrale: ha partecipato come attore, regista o autore a circa 100 spettacoli teatrali; tra tutti, indimenticabile il suo Rugantino al Teatro Sistina per la regia di Pietro Garinei, con Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli e Simona Marchini.

Auditorium Leone XIII

Largo dei Carpini – Carpineto Romano (RM)

Per info e prenotazioni: 345.2236423 – www.atcllazio.it

Biglietti: INTERO 15 euro; RIDOTTO 13 euro

I biglietti per ogni singolo appuntamento potranno essere acquistati presso il foyer dell’Auditorium nei giorni di spettacolo 1 ora prima dell’inizio.