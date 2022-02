“Pollicino Pop – La storia della moglie di un Orco”

La rassegna teatrale Piccolo genio dedicata ai bambini, ha debuttato domenica scorsa al teatro di Vinci. Molti bambini con i genitori hanno assistito al primo spettacolo in cartellone.

Domenica 20 febbraio in scena Pollicino Pop d Con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce e Gabriele Vollaro della compagnia Teatro Invito. E’ la storia della moglie di un orco, che non è mai contento, ha veramente un pessimo carattere e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta per la cena, non ne ha mai abbastanza.

Però, in fin dei conti, è un ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini.

Tutto andò bene finché l’orco una sera si presentò alla porta quel piccoletto. Lui e i suoi sei fratelli ci hanno messo tutto a soqquadro.

Nuova tappa nell’approccio personale ai classici per l’infanzia, il Pollicino di Teatro Invito si muove sul filo delle emozioni: le paure suscitate dalla fiaba (essere abbandonati, essere divorati…) vengono bilanciate da una messinscena all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale, della musicalità.

Piccolo genio è promosso dal comune e assessorato alla cultura di Vinci con la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

La rassegna prosegue domenica 20 febbraio Pollicino Pop di Teatro Invito e gran finale domenica 27 febbraio con I musicanti di Brema produzione Teatro Perdavvero/Accademia perduta Romagna Teatri.

Al termine di ciascuna delle performance esercizi e giochi geniali, grazie all’aiuto del professor Trovagenius e della professoressa Sottutio, scienziati divertenti e un po’ matti, i piccoli spettatori potranno conquistare il diploma di “Piccolo genio”.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento.

Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso il Minimal Teatro, via P. Veronese 10 a Empoli. Si possono acquistare un massimo di cinque biglietti a persona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, SOLO FFP. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni.

Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285 e mail ufficioturistico@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro

Tel. 0571 81629 – 83758 e mail info@giallomare.it.