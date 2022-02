Rinviato il concerto dell’Orchestra del Teatro Mariinskij diretta dal Maestro Valery Gergiev

Come annunciato ieri, per ragioni inerenti la situazione sanitaria il concerto dell’Orchestra del Teatro Mariinskij diretta dal Maestro Valery Gergiev non potrà svolgersi come previsto lunedì 14 febbraio. Pertanto il concerto è rinviato a domenica 26 giugno .

Qui sotto le indicazioni di biglietteria.

I biglietti e gli abbonamenti per il concerto previsto il 14 febbraio restano validi per accedere alla ripresa del giorno domenica 26 giugno alle ore 20.

In caso di impossibilità a partecipare allo spettacolo nella nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro il 5 marzo 2022 :