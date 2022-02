Roma Sinfonietta, proseguono le Pillole Musicali

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Proseguono le “Pillole Musicali”: incontri musicali nella Galleria del Policlinico Tor Vergata per offrire una breve pausa di benessere e bellezza a tutti, pazienti, visitatori ed operatori

Martedì 22 febbraio alle 12.00 al Policlinico di Tor Vergata si terrà il terzo appuntamento di Pillole Musicali, il ciclo di incontri musicali all’interno del Policlinico Tor Vergata pensato per alleggerire, in un momento difficile, il clima di tensione e di duro impegno che in questo periodo gli ospedali vivono.

I primi due incontri sono stati accolti con grande favore da questo pubblico molto particolare, che ha chiesto ai musicisti di prolungare con una serie di bis questi brevi e informali incontri musicali, che si svolgeranno fino al 10 maggio ed offriranno una grande varietà di sonorità: dalla classica al jazz e alla canzone popolare romana. Al momento si tengono nella Galleria centrale del Policlinico Tor Vergata, per poi spostarsi, qualora l’evolvere della pandemia lo consenta, all’interno delle Unità Operative per far arrivare la musica anche agli ospiti ricoverati.

Il Policlinico Tor Vergata e l’Associazione Roma Sinfonietta hanno realizzato quest’idea con il sostegno economico del Credito Sportivo.

La terza Pillola Musicale, che si svolgerà martedì 22 febbraio alle ore 12.00 nella Galleria del Policlinico di Tor Vergata ad ingresso gratuito, è dedicata alla canzone romana nell’interpretazione del Triollalléro. Insieme a Raffaela Siniscalchi – una delle più interessanti ed eclettiche voci del panorama italiano, che fa parte della Compagnia della Luna di Nicola Piovani ed ha avuto l’onore di registrare con Ennio Morricone – i membri di questo trio sono il chitarrista Massimo Antonietti e il fisarmonicista Denis Negroponte. Questi tre musicisti collaborano da tanti anni in vari progetti dal jazz alla musica d’autore, passando per il repertorio popolare. La loro Pillola Musicale sarà un viaggio appassionato nella canzone romana antica e moderna, da Romolo Balzani ad Armando Trovajoli e a Gabriella Ferri.

Questo il calendario delle prossime “Pillole Musicali”:

martedì 22 febbraio ore 12.00 LA CANZONE ROMANA

TRIOLLALLERO

Raffaela Siniscalchi voce

Massimo Antonietti chitarra Denis Negroponte fisarmonica

martedì 8 marzo – ore 12.00 violino Fabiola Gaudio – violoncello Marco Simonacci

martedì 29 marzo – ore 12.00 TRIO DI FIATI ROMA SINFONIETTA

Bruno Lombardi flauto – Luca Cipriano clarinetto – Marco Ciamacco fagotto

Bruno Lombardi flauto – Luca Cipriano clarinetto – Marco Ciamacco fagotto martedì 12 aprile – ore 12.00 voce Isabella Alfano

pianoforte Natalio Mangalavite

pianoforte Natalio Mangalavite giovedì 28 aprile – ore 12.00 violino Alessandro Marini – violoncello Francesco Marini

martedì 10 maggio – ore 12.00 IALSAX QUARTET

Per informazioni: Associazione Roma Sinfonietta, tel. 06 3236104