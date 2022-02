”Sonnambuli” di Domesticalchimia

Sonnambuli è un noir, una storia d’amore che si svolge su una linea sottile che unisce brutalità e tenerezza. Una giovane coppia di innamorati tenta di tenere alta l’energia della propria relazione tramite una serie di espedienti fantasiosi che scivolano facilmente nella violenza estrema. Il conflitto pelle contro pelle, dove anche le parole s’insinuano come aghi, fa emergere pian piano il cuore perverso di un legame che non riesce a trovare la sua dimensione quotidiana. Ci si prende a schiaffi piuttosto che comunicare, ci si stringe in abbracci soffocanti pur di manifestare la propria presenza. Si tenta in tutti i modi di cambiare, ma come è possibile quando si è così tanto affezionati alla propria tristezza? A complicare il tutto, un terzo incomodo particolarmente rumoroso che risveglierà un ricordo che era meglio lasciare sopito.

Quali sono le facce delle nevrosi che ci camminano dentro e intorno? Come stanno mutando le nostre relazioni affettive? I personaggi di Domesticalchimia incarnano queste domande, agendo all’interno di spettacoli che si fondano principalmente sulla drammaturgia contemporanea, sui lavori d’inchiesta e d’inclusione sociale, sullo studio dei movimenti e sul sound design, usando un linguaggio che si pone sempre di raggiungere un contatto diretto con il pubblico.

DOMESTICALCHIMIA

Nel 2016 Francesca Merli (regista), Elena Boillat (perfomer e coreografa) e Federica Furlani (sound designer e musicista) fondano a Milano la compagnia teatrale Domesticalchimia. Intorno a questo nucleo, si aggiungono presto Camilla Mattiuzzo (drammaturga), Laura Serena (attrice) e Davide Pachera (attore).

Nel 2016, la compagnia realizza Il Contouring Perfetto, spettacolo prodotto con il sostegno di ERT-Emilia Romagna Teatro e Rami Residenze Artistiche, vincitore del Festival “Avanguardie 20 30”. Il 2018 è l’anno di Una Classica Storia d’Amore Eterosessuale, spettacolo prodotto da Domesticalchimia con il sostegno di ERT e Armunia, vincitore del Premio “Theatrical Mass” 2018, indetto da Campo Teatrale, e del Bando “Opera Prima” Festival per la categoria nuove scoperte. Il progetto La Banca dei Sogni, un lavoro d’inchiesta sull’attività onirica di persone di tutte le fasce d’età, vince il Bando “Mila Pieralli”, promosso dal Teatro Nazionale della Toscana, e viene selezionato come progetto finalista del Premio Scenario 2018.

Camilla Matiuzzo e Francesca Merli hanno fatto parte del progetto Santa Estasi di Antonio Latella.

PER INFO E BIGLIETTERIA



CAMPO TEATRALE

via Cambiasi 10, Milano

02 26113133

biglietteria@campoteatrale.it

www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate / Linee di superficie 55-62

ORARI:

dal 24 al 27 febbraio

venerdì: ore 20:30

giovedì e sabato: ore 21

domenica: ore 18:30

BIGLIETTI

intero: 20 euro – ridotto on-line: € 15 anzichè € 20

24 febbraio biglietto unico € 10

ORARI BIGLIETTERIA

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00 / sab. e dom. 10.00 – 13.00 e 14.00 -18:00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi 10, solo nei giorni di spettacolo, a partire da 30 minuti dall’inizio della replica