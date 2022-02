“Studio di Orgia” di Pasolini al Teatro Comunale di Antella

Per i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022, alle ore 21, al Teatro Comunale di Antella (Via Montisoni 10, Bagno a Ripoli – Firenze) va in scena “Studio di Orgia (episodi I, II)” con Giovanni Crippa e Rosanna Gentili per la regia di Riccardo Massai, una nuova produzione Archètipo.

“Pasolini dà scandalo ancora oggi a cento anni dalla sua nascita” – dice il regista Riccardo Massai – “Composta nel 1965, Orgia è la prima opera teatrale di Pasolini, che prima ancora di essere teatro, è poesia. Testo denso e potente che impone al pubblico, come al protagonista, quella catarsi generata da una presa di posizione. Dramma sul potere, dove la coscienza dell’appartenenza implica la distruzione di sé stessi come unica forma di rivolta, unica via di fuga: apoteosi della diversità. Questo primo Studio è un modo di avvicinarsi al testo cercando di afferrarne la potenza poetica, la paura “senza speranza” nei riguardi di un mondo assente del proprio futuro”.

“Orgia” (scritta in versi), che lo stesso autore definì “il dramma per la disperata lotta di chi è diverso contro la normalità che respinge ai margini”, è un teatro “parlato”, un teatro della parola. La descrizione del crudele rapporto che unisce un marito e una moglie in un legame sado-masochista, basato su un duplice inadattamento alla vita, serve a Pasolini a porre il problema dei “diversi”, di tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, si sentono estranei alle norme convenzionali della società e lottano per accettarsi e farsi accettare.

PRENOTAZIONI

Tel. 055621894 (da lunedì al venerdì ore 9 – 13) e-mail prenotazioni@archetipoac.it

Per le prenotazioni è indispensabile ritirare il biglietto 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. La biglietteria del teatro è aperta un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. E’ obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi e la presentazione all’ingresso dei documenti secondo la normativa di legge.

BIGLIETTI

I biglietti della stagione sono in prevendita in tutti i Punti TicketOne e online su www.ticketone.it

Biglietti 10 euro (Posto unico)

La stagione teatrale del Teatro Comunale di Antella è organizzata con il sostegno di: Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, R.A.T e UnicoopFirenze

Teatro Comunale di Antella

Via Montisoni 10 Bagno a Ripoli – Firenze

Tel. 055621894 – teatro@archetipoac.it – www.archetipoac.it