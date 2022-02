“Sul sentiero blu” e ”Europa” a Spazio Alfieri

Sul sentiero blu, un emozionante documentario sul viaggio di un gruppo di giovani autistici lungo la Francigena, lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo torna il cinema d’autore della rassegna “Scelti dalla critica” con “Europa” il film del fiorentino Haider Rashid

Da lunedì 28 febbraio, alle ore 18.00 allo Spazio Alfieri il documentario di Gabriele Vacis “Sul sentiero blu” sarà presentato da un rappresentante del Cai (Club Alpino Italiano).

Un gruppo di giovani autistici percorre l’antica via Francigena. I protagonisti, insieme ai loro medici ed educatori, percorrono oltre 200 km a piedi in 9 giorni. Un cammino di crescita, tra fatica e divertimento, in cui affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. Oltre che scientifica, si è trattata quindi di un’esperienza profondamente umana volta a migliorare le relazioni delle persone autistiche. I partecipanti devono infatti adattarsi al nuovo ambiente e cercare un modo per convivere, alla scoperta della loro indipendenza. Il viaggio si concluderà a Roma, dove tra varie autorità incontreranno anche Papa Francesco.

Martedì 1 marzo prosegue la rassegna “Scelti dalla critica” con un film che si confronta coi buchi neri del tempo presente, per questo scelto dai critici del gruppo toscano SNCCI che curano la rassegna ideata dall’amico e collega Claudio Carabba, con i migliori titoli della stagione appena passata. Proveniente dalla Quinzaine dell’ultimo festival di Cannes, il film del fiorentino italo-iracheno Haider Rashid, “indaga” con traumatico effetto emozionale la realtà crescente del processo di disumanizzazione che segna i fenomeni migratori nel vecchio continente. Rashid segue il giovane iracheno Kamal nel suo disperato tentativo di penetrare la “Fortezza Europa” attraverso il confine turco bulgaro, passaggio obbligato della cosiddetta rotta balcanica. Unica voce in campo il fiato della sopravvivenza.

Lunedì 28 febbraio, ore 18.00

Sul sentiero blu

di Gabriele Vacis

genere: documentario – durata: 91 minuti – Italia 2022

martedì 1 marzo, ore 21.15



Scelti dalla critica

Europa

di Haider Rashid

con Adam Ali, Svetlana Yancheva, Mohamed Zouaoui, Gassid Mohammed, Pietro Ciciriello

Italia 2021, 80 minuti

Premio “Beatrice Sartori” della critica indipendente a Cannes 74

Ingresso: intero euro 7,00; ridotto soci Unicoop euro 6,00 www.spazioalfieri.it