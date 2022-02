Teatro dell’Opera di Roma, a sostegno della pace

By

Questa sera, in occasione della prima del trittico di balletto, la facciata del Costanzi si tingerà dei colori della bandiera ucraina

Il Teatro dell’Opera di Roma questa sera, venerdì 25 febbraio alle ore 20, in occasione della prima del trittico di danza Forsythe / Inger / Blanc – che vede protagonista il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma e, come principali interpreti, l’étoile Susanna Salvi, i primi ballerini Claudio Cocino, Michele Satriano e Alessio Rezza – si tingerà di giallo e di blu in segno di vicinanza al popolo ucraino.

La facciata del Costanzi infatti sarà illuminata dai colori della bandiera dell’Ucraina per confermare il suo ruolo di polo di aggregazione civile e culturale della Capitale rispetto a una tragedia che sta colpendo in queste ore un popolo vicino e, soprattutto, per ribadire con fermezza l’impegno della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma a favore della pace e contro tutte le guerre.