Teatro Ghione “Let it Beatles” con Giandomenico Anellino & Band

GIANDOMENICO ANELLINO & BAND

Giandomenico Anellino, chitarra

Andrea Minissale, pianoforte

Marta Cosaro e Zita Mucsi, violini

Michelangelo Nari e Rosy Messina, voci

Il Teatro Ghione di Roma, presenta, da venerdì 25 a domenica 27 febbraio, Let It Beatles, con Giandomenico Anellino & Band. Il concerto “Let it Beatles”, ideato dal chitarrista Giandomenico Anellino, e’ un omaggio inedito dedicato ai Beatles per ricordarli a 60 anni dalla pubblicazione del loro primo singolo “Love me do”.Un viaggio nel regno dei Beatles con i brani interpretati in modo unico ed originale da Giandomenico Anellino nel suo personalissimo stile chitarristico e cantati da Michelangelo Nari e Rosy Messina. Giandomenico Anellino sarà accompagnato sul palco dalle violiniste Zita Mucsi e Marta Cosaro e dal pianista Andrea Minissale.La magia dei quattro ragazzi di Liverpool per ricordare, gioire, sognare.

Orario spettacoli : venerdi e sabato ore 20,45,domenica ore 17,00

biglietti: platea 28 euro ; galleria 25 euro

Teatro Ghione,via delle Fornaci,37,Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.