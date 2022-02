“The Circle Over”- torna il progetto di The Circle Italia Onlus a favore delle signore anziane fragili

Drusilla Foer per il ritorno di The Circle Over, il progetto di The Circle Italia Onlus a favore delle signore anziane fragili

Drusilla Foer, da sempre amica cara di The Circle Italia, il network di donne che aiuta le donne, racconta in un nuovo video una storia della sua infanzia ambientata nella campagna senese, con sua nonna, una spider rosso fegato, un bacio in bocca con la lingua, un inglese con il sorriso a triangolo.

Il racconto della curiosità di una bambina e, soprattutto, della libertà di amare. Grazie Drusilla!

Il video è disponibile sul profilo Instagram @thecircleitalia, insieme a quelli delle tante signore protagoniste di Raccontami una storia, la campagna di sensibilizzazione che ricorda che “più cose sai, meglio stai”.

C’è la signora Iva, 85 anni, che recita Il sabato del villaggio, imparata alla elementare, e del sindaco del paese “che si vede aveva studiato poco”; la signora Anna che va per i 90 anni e poco sopporta chi le dice “ma come sta bene, ma come li porta bene”; la signora Piera che racconta del “tempo di guerra”, di un lavoro in risaia e dell’incontro con l’esercito tedesco; la signora Antonia che parla del suo primo incontro con i milanesi, più di cinquant’anni fa, “io arrivavo dal Sud”. La signora Germana ha imparato a nuotare a 80 anni e ora si metterà “di buona lena” per imparare l’inglese; la signora Delma ha una storia unica, quasi un miracolo: di ritorno dal viaggio di nozze finì sotto un treno e, grazie a una gonna stretta, ne uscì incolume ma “tutta vergognosa”.

Il progetto The Circle Over nasce dalla consapevolezza, brutalmente documentata negli anni di pandemia, che le signore anziane sono una categoria che necessita, più di altre, della nostra attenzione e cura. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione e della raccolta fondi, con cui The Circle Italia sostiene due onlus attive nella cura della terza età: Seneca Onlus, che dal 1998 offre una presenza amica, assistenza domiciliare, e recapito di pasti e buoni spesa e buoni taxi ad anziani soli sul territorio di Milano, e Associazione Alberto Sordi, che grazie al contributo di The Circle inaugurerà, per gli assistiti del centro diurno di Roma e dei loro caregiver, un’aula multifunzionale e un servizio di alfabetizzazione digitale.

“Prima della pandemia avevamo pensato alle signore anziane come una categoria fragile a cui portare aiuto, questi difficilissimi due anni hanno trasformato il nostro desiderio in urgenza. Così è nato The Circle Over, un progetto che si impegna nel portare fondi a due associazioni serie come Seneca e Fondazione Sordi e a raccogliere e condividere interviste video con la campagna RaccontamiUnaStoria”, dichiara Adelaide Corbetta, presidente The Circle Italia, che prosegue: “Farsi raccontare una storia significa scoprire, imparare qualcosa di nuovo, divertirsi e significa, soprattutto, dare attenzione alle protagoniste, per questo: aspettiamo le vostre storie e abbracciate, da parte nostra, le vostre signore”.

Tutti possono contribuire al progetto.

Si può donare per la raccolta fondi: sui social di @thecircleitalia o sul sito della onlus.

Si può partecipare alla campagna di sensibilizzazione facendosi raccontare una storia da una nonna, una mamma, una zia, una vicina di casa o un’amica, e pubblicandola sui social con i tag #RaccontamiUnaStoria e @thecircleitalia. Perché ascoltarle significa averne cura, imparare, creare compagnia, entrare a far parte della loro grande storia.

About The Circle Italia: “Indignatevi commuovetevi e siate parte del cambiamento”. Annie Lennox, founder di The Circle.

The Circle è un network di donne che si impegna a favore di donne che vivono in difficoltà nel mondo, un cerchio di donne che mette a disposizione competenze e tempo per ideare, realizzare e sostenere raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione. Nato in Inghilterra nel 2008, per volontà di Annie Lennox, The Circle è arrivato in Italia nel 2010. Crede nei diritti e che l’affermazione dei diritti porti benessere, si impegna perché valori come uguaglianza, istruzione e merito siano riconosciuti, è consapevole che aiutare una donna significa aiutare tante persone. Il lavoro delle donne di The Circle è volontario e gratuito, oltre a questo The Circle non trattiene ricavi ma realizza progetti i cui proventi, quanto più possibile, arrivino direttamente alle Onlus impegnate sul campo verificandone la serietà e le prospettive di sostenibilità.

