Tiromancino al Teatro Verdi di Firenze – Da oggi i biglietti

Dopo il successo dell’ultimo album “Ho cambiato tante case” (disco pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre e accolto dalla critica con commenti entusiastici), i Tiromancino saranno in concerto giovedì 17 marzo al Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito dello “Ho cambiato tante case tour 2022”.

Per la band di Federico Zampaglione un atteso ritorno sui palchi fiorentini, dopo il tutto esaurito di tre anni fa, proprio al Verdi, nell’ambito del tour seguì l’uscita della raccolta “Fino a qui”.

“Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”: annuncia Federico Zampaglione alla vigilia di questa nuova tornata live. Nello spettacolo, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni del nuovo album (“Finché ti va”, “Cerotti”, “Er Musicista”, “Domenica”, “L’odore del mare”) si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana, tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me importante”. Un lungo elenco che conferma, uscita dopo uscita, il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione nel panorama cantautorale italiano.

Lo show che i Tiromancino porteranno sul palco sarà un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all’amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri. Sul palco con Federico Zampaglione ci saranno Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco “Ciccio” Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e percussioni e Mauro Rosati alle tastiere.

CANTA CON I TIROMANCINO – Da oggi sarà possibile candidarsi per salire sul palco con i Tiromancino e duettare con Federico Zampaglione sulle note del suo ultimo singolo “L’odore del Mare” (interpretando la parte cantata originariamente da Carmen Consoli). Regolamento e modalità per candidarsi suwww.tridentmusic.it/regolamento-canta-con-tiromancino e sui social network di Trident Music.

Rtl 102.5 è la radio partner ufficiale del tour, prodotto da Trident Music.

Info concerto

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.212320

www.bitconcerti.it – www.teatroverdionline.it – www.tridentmusic.it

Biglietti (compresi diritti di prevendita)

1° settore 52,90 euro

2° settore 46 euro

3° settore 40,25 euro

4° settore 34,50 euro

5° settore 28,75 euro

Prevendite

Bitconcerti www.bitconcerti.it

Trident Music www.tridentmusic.it

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.