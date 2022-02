Un nuovo appuntamento di Versus al Teatro Oscar: ”Inter VS Milan”

By

Torna un nuovo appuntamento di Versus, altro recupero della stagione interrotta dal Covid: un nuovo incontro che mira a svelare l’identità della nostra metropoli. Osservatorio speciale di questa dualità è ancora il Teatro Oscar di Milano.

Conoscere l’anima di una città complessa come Milano significa anche tentare interpretazioni sintetiche che aiutano a entrare da porte inusuali nel suo spazio intimo. La città di Milano si manifesta sempre con un’anima duale: sempre due sono le evidenze contrapposte delle sue numerose eccellenze. E se facessimo un contraddittorio?

Ospiti competenti si schierano, scrivono e interpretano una perorazione del loro modo di vedere Milano e un arbitro super partes li interroga e li mette in competizione bonaria. Così in maniera divertente si penetra in una conoscenza particolare della nostra grande città.

VERSUS

INTER VS MILAN

Con Beppe Bergomi (Inter) e Demetrio Albertini (Milan)

Arbitra Massimo De Luca

VAR Giacomo Poretti

Regia Paolo Bignamini

Produzione Teatro De gli Incamminati/ deSidera Teatro Oscar

Dagli spalti di San Siro alla platea del Teatro Oscar arriva la più milanese delle sfide: Inter VS Milan. In un’originale versione teatrale del derby della Madonnina si scontreranno due personalità che hanno scritto la storia della serie A, facendo rivivere gli anni leggendari dei due club. Come al solito, al VAR si posizionerà lo sguardo intransigente del direttore Giacomo Poretti al fianco di un arbitro straordinario: Massimo De Luca, la voce dello sport italiano!

Beppe Bergomi, oggi è un telecronista sportivo, allenatore di calcio ma la sua notorietà risale ai tempoi in cui ha fatto grande il calcio italiano, nel ruolo di difensore. Nel 1982, a soli 18 anni, è stato campione del mondo con la nazionale italiana, un traguardo che l’ha reso il più giovane calciatore italiano ad aver vinto la rassegna iridata, nonché il secondo più giovane in assoluto dopo Pelé. È il giocatore con più partite disputate nella storia della Coppa UEFA/Europa League (96), occupa inoltre il secondo posto per partite totali (757). Nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nell’Inter, squadra di cui è stato capitano dal 1992 al 1999: coi nerazzurri ha vinto una Coppa Italia un campionato di Serie A una Supercoppa italiana e tre Coppe UEFA.

Demetrio Albertini è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, anche lui tra i più grandi centrocampisti che la storia del calcio italiano ricorda. Attualmente è presidente del settore tecnico della FIGC. Guadagna il titolo di vicecampione del mondo a Stati Uniti nel 1994 e vicecampione d’Europa a Belgio-Paesi Bassi nel 2000 con la nazionale italiana. Con la nazionale

U-21 ha vinto l’Europeo di categoria nel 1992. Ha legato la sua carriera al Milan, squadra in cui ha militato per 13 stagioni vincendo numerosi trofei tra cui cinque scudetti e tre Champions League. Ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera nel campionato spagnolo vestendo le maglie di Atletico Madrid e Barcellona, vincendo con quest’ultima un campionato spagnolo.

