Vivida e i suoi originali coffee table books per prendersi cura di sé e vivere meglio

Il libro, caratterizzato da grafiche coloratissime dalle tonalità fluo e dalle cromie brillanti, tipiche dello stile pop e ormai tratto distintivo della collana Vivida, si suddivide in 4 capitoli nei quali le autrici, partendo dalle origini e fornendo un interessante glossario, affrontano temi centrali nella vita di ognuno di noi.

Gli affetti, la famiglia, la solitudine in primis. Essere honjok non significa essere immuni alla solitudine, ma semplicemente esservi esposti più regolarmente e imparare forse a gestirla in modo più consapevole. I conflitti dei giovani honjok – cioè di chi cerca di autodeterminarsi in una società collettivista per non soccombere ai ruoli assegnati per tradizione – sono particolarmente evidenti nell’aspetto femminile: “Vivere da sola, per una donna coreana, è un modo per mettere i propri bisogni e desideri individuali non tanto al di sopra degli affetti, quanto al di sopra del matrimoniocome istituzione, che in Corea rappresenta la tradizionale lealtà alla gerarchia e all’autorità.” spiega Silvia Lazzaris.

Il cibo, o meglio l’honbap: i pasti solitari, a cui è dedicato un intero capitolo. Per la maggior parte dei paesi il social eating è la norma; nella cultura coreana il cibo è il centro intorno a cui ruota tutto il resto, mangiare è un’attività sociale fondamentale e i pasti non sono solo un mezzo per rinsaldare legami, ma anche per definire i ruoli sociali. Proprio la tavola è diventata dunque un altro dei terreni su cui si gioca lo scontro generazionale e sociale degli honjok: per gli honbap infatti mangiare da soli significa liberarsi dalla rigidità delle regole tradizionali e dalle disuguaglianze sociali che rappresentano. Da qui un nuovo modo di relazionarsi con il cibo che apre un dibattito mondiale (intensificatosi di pari passo con le app di consegna del cibo, i canali streaming e i fast food che hanno reso mangiare da soli sempre più conveniente e tollerabile, rendendo l’honbap un fenomeno tutt’altro che isolato ma anzi una tendenza globale) intorno al quale il mondo è polarizzato. Per gli honbap il cibo diviene dunque prettamente funzionale, mentre imparano a godersi un pasto da soli senza tristezza o vergogna. Osservare il modo in cui la Corea tenterà di far sposare il nuovo stile di vita honbap con la sua antichissima tradizione culinaria potrebbe essere un riferimento per altri paesi che si trovano a fronteggiare lo stesso tipo di crisi generazionale.

Il ruolo delle nuove tecnologie, senza le quali l’honjok non sarebbe possibile, che hanno trasformato l’isolamento fisico in una comunità virtuale, rendendo l’invisibilità e il silenzio degli esclusi una voce sempre più forte e rumorosa.

L’economia del singolo. Le persone che vivono da sole hanno una caratteristica: tendono a spendere molto di più per se stesse. I business lo hanno capito e hanno iniziato a investire sulla hon-conomy: i negozi alimentari fanno promozioni speciali sui prodotti da una porzione; nello shopping online l’honjok è elencato come una categoria autonoma dove si possono trovare mobili multiuso, stoviglie per una sola persona e via dicendo.

Molti sono ancora gli spunti interessanti che possiamo trovare in questo volume, non ultimo il concetto di sostenibilità: diversi blog honjok per esempio parlano della necessità di identificare ciò che è davvero necessario e lasciar andare tutto il resto. Vivere come gli honjok significa anche essere più frugali e riflettere sui bisogni reali, nostri e del pianeta.