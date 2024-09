Teatro Biblioteca Quarticciolo, il primo appuntamento di P.S. Prima Stesura

Al via il primo appuntamento del progetto “P.S. Prima Stesura”, dedicato ad autrici e autori under 30 a sostegno della nuova drammaturgia a cura del Gruppo della Creta; da un’idea di Pier Lorenzo Pisano in collaborazione con il TeatroBasilica e il Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Dopo la prima fase con la call e la selezione dei testi, prendono il via gli appuntamenti dedicati a “P.S. Prima Stesura”, progetto dedicato ad autrici e autori under 30 a sostegno della nuova drammaturgia.

La prima serata evento, dedicata ai progetti dei sei autori e autrici selezionati, avrà luogo il 17 marzo alle ore 19:00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo, con la moderazione di Andrea Pocosgnich, giornalista di Teatro e Critica e la partecipazione dei quattro tutor del progetto: Pier Lorenzo Pisano, Anton Giulio Calenda, Lucia Medri, Alessandro Di Murro. Saranno presenti le autrici e gli autori selezionati dal bando. Durante la serata saranno lette le scene realizzate durante il primo periodo di lavoro dagli attori del Gruppo della Creta.

Prima Stesura è un progetto de Il Gruppo della Creta, compagnia residente e organizzatrice del TeatroBasilica, a sostegno della nuova drammaturgia, nata da un’idea di Pier Lorenzo Pisano in collaborazione con il TeatroBasilica e il Teatro Biblioteca Quarticciolo. P.S. Prima Stesura offre un sostegno economico alla scrittura, tutoraggio, incontri e lettura dei lavori in sviluppo per favorire il dialogo col mondo teatrale e la possibilità di messa in scena.

Questo non è un premio. È un sostegno economico e di sviluppo alla drammaturgia contemporanea. Pensato da chi scrive per chi scrive, P.S. Prima Stesura garantirà ai progetti selezionati un sostegno economico alla scrittura, tutoraggio, incontri e lettura dei lavori in sviluppo per favorire il dialogo col mondo teatrale e la possibilità di messa in scena.

Questi i sei testi selezionati:

LE 4B di BENEDETTA PIGONI

IL SOFFITTO NERO DELLA CAPRA di LUCA TAZZARI

JALAA di MARTA CARFI’

TRE CENTIMETRI di AURORA CIPPITELLI

I RAGAZZI NON STANNO BENE di MARTA FINOCCHIARO

RADICCHIO E NOCI IN CASO DI MORTE di REBECCA RIGHETTI

ll progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per il reperimento di progetti per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti, per progetti di ricerca e sperimentazione per la Stagione 2023/2024.

Il progetto si svolgerà nell’arco di cinque mesi. Ogni progetto riceverà come primo step di sviluppo una commissione di 250 euro lordi. Nel mese di marzo le scene prodotte avranno una prima presentazione al pubblico presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma a cura degli attori del Gruppo della Creta.

Seconda fase di sviluppo:

• Per la seconda fase dello sviluppo saranno selezionati un numero massimo di tre soggetti tra i sei che hanno partecipato alla prima fase.

Ogni progetto riceverà come secondo step di sviluppo una commissione di 1000 euro lordi per la scrittura di una prima stesura del testo teatrale.

Le autrici e gli autori avranno tre mesi durante i quali saranno organizzati ulteriori incontri con i tutor per monitorare e sostenere il percorso di scrittura.

Scadenza consegna: giugno 2024

Fase finale:

• Nel mese di giugno le prime stesure dei testi realizzati saranno presentate con una serata evento. Per ogni testo sarà letto un estratto di circa quindici minuti. L’intento non è quello di presentare un lavoro finito, ma di condividere i risultati del percorso col pubblico e di avviare e favorire un dialogo con operatori e critica.

• I testi realizzati saranno considerati dalla direzione artistica del TeatroBasilica per l’ospitalità all’interno della stagione teatrale 2024/25 (come produzioni esterne o come produzione propria). In ogni caso la proprietà dei testi resterà di autrici e autori: la finalità della call è accompagnare, con sostegno economico e tutoraggio, lo sviluppo di un nuovo testo teatrale.

• I direttori artistici del Teatro Biblioteca Quarticciolo Antonino Pirillo e Giorgio Andriani si uniranno al processo di selezione della seconda fase. Inoltre terranno in considerazione il sostegno di uno dei testi attraverso una residenza artistica o una ospitalità nella loro stagione 2024/25.

Serate evento in programma:

17 MARZO 2024 – TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

3 GIUGNO 2024 – TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

Mobilità sostenibile:

Come arrivare al TeatroBasilica

METRO A – FERMATA SAN GIOVANNI

METRO C – FERMATA SAN GIOVANNI

​BUS – 16 360 51 81 85

Come arrivare al Teatro Biblioteca Quarticciolo:

TRAM 14 -BUS 450, 451, 508, 543

Per informazioni scrivere a:

psprimastesura@gmail.com o info@teatrobasilica.com

Partner del progetto: TeatroBasilica, Gruppo della Creta, Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Per informazioni e domande scrivere a: psprimastesura@gmail.com

Info e contatti:

www.teatrobasilica.com

info@teatrobasilica.com

+39 3929768519

