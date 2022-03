Al Betti di Casalecchio: “The Wolf – Cappuccetto rosso”

Al Betti la stagione 2021/2022 di “Sciroppo di Teatro” si chiude domenica 6 marzo alle ore 16:30. Il progetto di ATER Fondazione è rivolto a bambine, bambini dai 3 agli 8 anni, che assieme ai loro accompagnatori, possono andare a teatro anche con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti per soli due euro a spettacolo. Unasperimentazione che coinvolge 22 Comuni dell’Emilia Romagna, tra cui Casalecchio di Reno, e che sta raccogliendo ampi consensi già dalle prime recite di gennaio.

Al Betti, domenica 6 marzo alle ore 16:30 andrà in scena “The Wolf – Cappuccetto rosso” della compagnia La Luna nel letto, spettacolo vincitore del Premio Eolo award nel 2019. Cinque danzatori/acrobati fanno rivivere la fiaba con una danza ispirata all’immaginario dei cartoni animati con costumi, luci e scene di grande bellezza.

Il regista Michelangelo Campanale dirige i danzatori – acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare tra le fiabe: “Cappuccetto Rosso”, e tramite essa tratta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900. Le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

Spettacolo adatto per bambini dai 6 anni.

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO / ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E IL FARE

In coproduzione con TEATRI DI BARI e COOPERATIVA CREST

Con il sostegno di: scuola di danza ARTINSCENA

The wolf – Cappuccetto rosso

Con i danzatori della Compagnia EleinaD: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

Drammaturgia, regia, scene e luci: Michelangelo Campanale

Coreografie: Vito Cassano

Assistente alla regia: Annarita De Michele

Costumi: Maria Pascale

Video: Leandro Summo

BIGLIETTI



Adulti 8 €

Bambini 6 €



BIGLIETTO SCIROPPO DI TEATRO



Unico 2 € elenco farmacie e pediatri su www.ater.emr.it

ACQUISTO ONLINE

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it

PRENOTAZIONI

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura.

APERTURA BIGLIETTERIA

Mercoledì, venerdì e sabato dalle 15:30 alle 18

Nei giorni di spettacolo per le famiglie dalle 15:30 a inizio spettacolo