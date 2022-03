Alexanderplatz Jazz Club, Mel Freire, “Meu coração tropical” – Omaggio a Elis Regina

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

presenta

“Meu coração tropical” – Omaggio a Elis Regina

Mel Freire, voce

Pierpaolo Principato, pianoforte

Gabriel Caporali, basso

Stefano Rossini, batteria e percussioni

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, domenica 6 marzo, la cantante Mel Freire che presenta ” Meu Coraçao”- omaggio a Elis Regina. Con Mel Freire sul palco: Pierpaolo Principato, pianoforte, Gabriel Caporali, basso e Stefano Rossini, batteria e percussioni. Mel Freire cantante e compositrice brasiliana, rende omaggio a quella che ancora oggi viene considerata all’unanimità dai suoi connazionali come la più grande interprete brasiliana di tutti i tempi, Elis Regina. Eletta nel 2013 dalla rivista Rolling Stone la migliore voce femminile del Brasile. Quest’anno si commemorano 40 anni dalla sua precoce scomparsa nel gennaio del 1982 a soli 36 anni. Interprete cardine della Música Popular Brasileira, Elis Regina visse da protagonista tutta l’epoca d’oro della musica brasiliana sin dai primi anni sessanta, quando la rivoluzionaria Bossa Nova iniziava a imporsi anche all’estero. Elis Regina dominò la scena brasiliana fino alla fine degli anni settanta, attraversando tutta la fase più delicata della storia brasiliana di quello scorcio di secolo (compresa la dittatura militare). Fu proprio il suo temperamento e l’energia che esprimeva che la resero popolare e le valsero soprannomi come “Furacão” (uragano) e “Pimentinha” (peperoncino). Lei preferiva farsi chiamare Elis, perché Regina (secondo i suoi innumerevoli fan) lo era di fatto. Due nazionalità, due lingue, due culture, due universi musicali. Mel Freire si sente brasiliana in Italia e italiana in Brasile. Con la stessa intensità e forza emotiva ama cantare Chico Buarque, Ivan Lins e Tom Jobim, così come Gino Paoli, Luigi Tenco e Sergio Endrigo.Mel nasce a Belo Horizonte, sud est del Brasile, ma vive in Italia da quando aveva 13 anni, spostandosi spesso tra i due continenti con la valigia in mano ed il cuore sempre dall’altro lato dell’oceano. Due mondi musicali che si incrociano e si fanno l’occhiolino, ispirati da sentimenti simili, entrambi sinceri e pieni di vita vera.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com