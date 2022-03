Alexanderplatz Jazz Club, Sparklin Jazz Quintet in concerto

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

giovedì 10 marzo 2022 ore 21,00

SPARKLIN JAZZ QUINTET

Fabio Casentini, batteria

Luigi Di Chiappari, Pianoforte

Mariano Di Nunzio, tromba

Stefano Negri, sax

Amedeo Ronga, contrabbasso

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 10 marzo, Sparklin Jazz Quintet, che presenteranno il loro cd “Lost Places”.Questo quintetto è nato come conseguenza di una lunga ed intensa collaborazione fra il sassofonista Stefano Negri ed il batterista Fabio Casentini, con l’esigenza di fissare in questo album gli anni di collaborazione e crescita musicale fra i due musicisti, affiancati in questo lavoro da giovani talenti come il Pianista Luigi Di Chiappari e solidi ed esperti musicisti quali il trombettista Mariano di Nunzio ed il contrabbassista Amedeo Ronga . In questo Lavoro è chiaramente presente l’influenza di molti dei filoni classici del jazz americano dallo swing all’ hard bop alla new thing di Coltrane senza pero rinunciare ad un aspetto anche melodico, che è invece tipico della cultura italiana dei musicisti. Partendo dal recupero di alcune composizioni riviste in chiave contemporanea è presente nella musica di questo album un discorso musicale che vede le radici della musica afro-americana convivere con l’elemento essenziale della tradizione italiana. Nel repertorio del quintetto convivono i grandi classici della tradizione del jazz, oltre a composizioni originali dei componenti del quintetto.

