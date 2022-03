Amnesia Milano presenta: ”Back To Be Human” – In console Damian Lazarus e Somne

Ogni musica ha pari valore e altrettanta dignità, ad una condizione: che sia contestualizzata. Un principio che l’Amnesia Milano ha presente da sempre e che questa stagione sta trovando conferma serata dopo serata. Sarà così anche sabato 12 marzo 2022, quando nel locale milanese arrivano Damian Lazarus e Somne.

Damian Lazarus è uno dei dj e producer più abili nel catturare e determinare le atmosfere e le sensazioni di un club, con un approccio musicale quasi sciamanico e scelte che possono spaziare da Bjork a Villalobos. Tanti gli highlights di una carriera eccellente: spiccano in particolare l’etichetta discografica Crosstown Rebels, che l’anno prossimo festeggerà il suo 20esimo compleanno, i suoi eventi Day Zero e Get Lost, sempre protagonisti tra Tulum e Miami, e il progetto live The Ancient Moons.

Da diversi anni il deejay e producer milanese Somnesa propone musica elettronica di qualità, come certifica la sua discografia, nella quale spiccano le release per Nonplus, Life and Death, Afterlife, Just This, Deutsche Grammophon e soprattutto per la sua label Aura Dinamica.

Ingresso Amnesia Milano sabato 12 marzo 2022:

prevendite 25€ +d.d.p. disponibilità limitate con ingresso privilegiato)

intero in cassa 30€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

Amnesia Milano

via Gatto angolo Viale Forlanini

infoline 348/7241015

www.amnesiamilano.com