“Campi per la pace” al Teatrodante Carlo Monni

Campi Bisenzio si mobilita ancora una volta per dire no alla guerra in Ucraina e allo stesso tempo per sostenere la popolazione così duramente colpita da questa tragedia. Mercoledì 9 marzo alle ore 21, al Teatrodante Carlo Monni si terrà lo spettacolo “Campi per la pace” con ingresso ad offerta libera, che sarà interamente devoluto al popolo ucraino.

Il Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con Altroteatro Firenze e Filarmonica “Michelangiolo Paoli” di Campi Bisenzio, presenta “Rino e il Rosso … e cantavano le canzoni”, uno spettacolo-omaggio a Rino Gaetano e Stefano Rosso.

Nel corso della serata ci saranno interventi video di artisti amici del Teatrodante Carlo Monni e si potranno registrare messaggi di solidarietà in collaborazione con “Associazione La Pehora Nera”. Oxana Polataichouk, referente del consolato ucraino a Firenze, sarà l’ospite d’onore della serata, a rappresentare un ponte ideale tra la comunità campigiana e la popolazione civile ucraina.

Queste le parole del Sindaco Emiliano Fossi, che insieme all’amministrazione ha ideato e promosso l’iniziativa: «Si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto, in perfetta continuità con le altre iniziative a sostegno della popolazione civile ucraina. Voglio ringraziare la comunità campigiana per la grande solidarietà che sta dimostrando attraverso donazioni economiche, di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

L’arte è una forma di resistenza civile, e il teatro è da sempre luogo di pace: per questo abbiamo voluto abbinare alla leggerezza di una serata musicale anche una riflessione su quello che sta succedendo. Sono sicuro che mercoledì sarà una serata straordinaria; vi aspetto per condividere questa situazione così delicata e fare, nel nostro piccolo, tutto quello che possiamo per i nostri fratelli ucraini».

Per informazioni sullo spettacolo è possibile contattare il Teatrodante Carlo Monni al numero 3463038170 o scrivere una mail a biglietteria@teatrodante.it.