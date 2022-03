“Gala lirico” con Desirée Rancatore e Celso Albelo al Teatro Sociale di Camogli

Due grandi star del panorama lirico internazionale salgono, per la prima volta, sul palco del Teatro Sociale di Camogli: giovedì 3 marzo, alle ore 21:00, il soprano Desirée Rancatore e il tenore Celso Albelo proporranno un “Gala lirico”, un programma che comprende le più belle arie e duetti del repertorio belcantistico, brani celeberrimi come “Casta diva” e “La donna è mobile”, e un omaggio alla zarzuela, il tipico genere lirico-drammatico spagnolo. Acclamati nei maggiori teatri del mondo e amatissimi dal pubblico dei melomani, Rancatore e Albelo sono pluripremiati artisti dal repertorio vastissimo, che hanno collaborato con i più importanti direttori d’orchestra e registi d’opera, distinguendosi come cantanti tra i più significativi della propria generazione. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Dario Bonuccelli.

Palermitana, Desirée Rancatore è tra i più importanti soprani lirico-leggeri degli ultimi decenni. Dal debutto, a soli 19 anni, al Festival di Salisburgo come Barbarina ne “Le nozze di Figaro”, all’inaugurazione della Scala nel 2004, diretta da Riccardo Muti nella difficilissima parte di Semele ne “L’Europa riconosciuta” di Salieri, la carriera di Rancatore è costellata da interpretazioni che hanno lasciato il segno nella storia recente dell’opera lirica: dalla memorabile Olympia dei “Racconti di Hoffmann” di Offenbach, la bambola meccanica che, con i suoi sovracuti virtuosistici, spinge la voce umana ai limiti del possibile, a figure femminili che sono l’incarnazione stessa del “belcanto”, come Gilda nel “Rigoletto” di Verdi e Lucia nella “Lucia di Lammermoor” di Donizetti. Negli ultimi anni, Rancatore ha allargato il proprio repertorio, includendovi parti di soprano lirico, come Violetta ne “La traviata” di Verdi, e di soprano drammatico di agilità, come i ruoli del titolo di Norma di Bellini e Maria Stuarda di Donizetti. In oltre 25 anni di carriera ha cantato nei più importanti teatri del mondo e ha collaborato con i maggiori direttori d’orchestra e registi del nostro tempo.

Celso Albelo, spagnolo, dopo il brillante debutto nel 2006 in “Rigoletto” come Duca di Mantova accanto a Leo Nucci, si è rapidamente imposto a livello internazionale come uno dei tenori di riferimento della sua generazione. Ha cantato alla Scala (“Pagliacci” e “Don Pasquale”), alla Fenice di Venezia (“L’elisir d’amore” e “Rigoletto”), al Teatro Carlo Felice di Genova (“Don Pasquale”) e in tutti i più importanti teatri d’Italia. All’estero, canta abitualmente in Giappone, all’Opéra di Parigi, alla Royal Opera House di Londra, alla Wiener Staaoper e alla Deutsche Oper di Berlino.

INFO

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi.

Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/acquista-biglietti/sociale-camogli

Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro:

