Champian Fulton allo Smallet Jazz Club

Champian Fulton – voce, piano

Lorenzo Conte – basso

Joris Dudli – batteria

Nata in Oklahoma, Champian Fulton è considerata una delle più dotate musiciste jazz della sua generazione. È cresciuta con la musica in casa; sua madre e suo padre (il trombettista jazz ed educatore Stephen Fulton) hanno riconosciuto il suo fascino per la musica in tenera età. La presenza degli amici musicisti di suo padre, tra cui Clark Terry e Major Holley, ha ispirato la sua attenzione al jazz. Il suo primo impegno musicale retribuito è stato con la sua band al 75esimo compleanno di Clark Terry; lei aveva 10 anni. Da allora, le sue abilità pianistiche e vocali sono state riconosciute da colleghi e critici come distintive e sofisticate. Questa giovane donna dell’Oklahoma affascina il pubblico nelle migliori sale jazz di New York e nelle sale da concerto di tutto il mondo.

Un pilastro della vibrante scena jazz di New York, si è esibita con royalty musicali come Lou Donaldson, Frank Wess, Scott Hamilton, Buster Williams e Louis Hayes. Da New York a Barcellona, lo stile swinging e le performance carismatiche di Champian l’hanno resa una custode dell’eredità del jazz. Gli eroi di Champian includono Bud Powell, Red Garland, Erroll Garner, Count Basie, Sarah Vaughan e Dinah Washington.

Champian è stata nominata pianista e cantante del 2019 dalla rivista Hot House e dal sondaggio dei lettori di Jazzmobile.

Con alle spalle già una quindicina di realizzazioni discografiche, e collaborazioni di prestigio come quelle con Lou Donaldson, Frank Wess, Buster Williams, Scott Hamilton e Louis Hayes, Champian prosegue il credo artistico di una verità jazzistica che travalica qualsiasi barriera temporale. Sarah, Blossom, il blues di Dinah Washington? Bud Powell e Red Garland? Certamente ma, di più, la sensibilità verso un repertorio di temi preziosi, di quelli che si assaporano nell'intimità e che riescono ad entrare nell'animo dell'ascoltatore. Per questo il suo spazio prediletto non può che essere di dimensioni limitate, ideali per la concentrazione e l'espressione di un linguaggio che si fa appassionante laddove l'osmosi con il pubblico è più vicina possibile. Ecco, quindi, come il Ridotto delle Muse appaia luogo foriero di emozioni impagabili, maggiormente decifrabili in presenza di un team ritmico così rodato ed affidabile come quello di Lorenzo Conte e Joris Dudli, musicisti già ben noti al nostro pubblico e garanzia di solidità, creatività ed empatia con qualsiasi solista.

