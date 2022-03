La grande musica a Roma: Domus Artium a Castello Chigi e alla Galleria Colonna

“La Sala Grande di Palazzo Colonna che ospiterà gli eventi di DOMUS ARTIUM è uno dei luoghi più maestosi e di alto valore artistico di Roma. Siamo contenti di riportare il pubblico ad ascoltare la grande musica dal vivo in un contesto d’eccezione come questo grazie alla collaborazione e alla lungimiranza del principe Prospero Colonna e della direttrice Patrizia Piergiovanni”, afferma Barrett Wissman.

Un fatto pressoché unico come sottolinea entusiasta Patrizia Piergiovanni, la direttrice della Galleria “Per la prima volta con DOMUS ARTIUM ospitiamo concerti accessibili al grande pubblico mediante l’acquisto di biglietti e non esclusivamente su inviti come è stato in passato. Questo permette di ridar vita a quella vocazione plurisecolare di accoglienza della cultura e dell’arte ospitando artisti contemporanei della grande musica internazionale e permettendo così al pubblico di vivere esperienze dal vivo di rara suggestione e bellezza in un contesto monumentale. Un connubio non certo frequente”.

Non potevano che essere pertanto due grandi fuoriclasse a salire sul palco per le prime due date a Palazzo Colonna:

lunedì 14 marzo 2022 h.18.30 – Palazzo Colonna, Roma

Hélène Grimaud

PROGRAMMA

Valentin Silvestrov Bagatelle I

Claude Debussy Arabesque no. 1

Valentin Silvestrov Bagatelle II

Erik Satie Gnossienne no. 4

Frederic Chopin Nocturne no.19 in E minor opus 72 no. 1 Erik Satie Gnossienne no. 1

Erik Satie Six pieces froides IV – Danses de travers no. 1 / En y regardant à deux fois Claude Debussy La plus que lente

Frederic Chopin Mazurka opus 17 no. 4 in A minor

Frederic Chopin Waltz no. 3 opus 34 no. 2 in A minor

Claude Debussy Clair de lune from Suite bergamasque

Claude Debussy Reverie

Erik Satie Six pieces froides V – Danses de travers no. 2 / “Passer” SCHUMANN Kreisleriana Op. 16

Sabato 2 aprile 2022 Palazzo Colonna, Roma

Luca Pisaroni