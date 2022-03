Marta Del Grandi presenterà il suo “Until We Fossilize” sul palco della Sala Vanni

Procedono a ritmo ormai consolidato i concerti in Sala Vanni del Musicus Concentus. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico di Disconnect <code>, venerdì 25 marzo è la volta del cantautorato essenziale ed eclettico di Marta Del Grandi: un’artista che riesce a far sue influenze lontane e vicine, per poi creare uno stile unico che attinge anche dalla precedente esperienza come cantante jazz (inizio ore 21:15 – ingresso 13 € + d.p).

Lo scorso 5 novembre è uscito il suo album di debutto “Until We Fossilize” per l’etichetta Fire Records.

In un passato non troppo lontano ha studiato Voce Jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, cimentandosi con svariati gruppi e collaborazioni.

Ha poi visitato la Cina ed il Nepal, dove ha insegnato al Kathmandu Jazz Conservatory, prima di tornare in Italia dove ha finalmente fatto sue tutte le influenze e le ispirazioni che aveva assorbito. Rientrata in Italia, Marta percepisce la musica con piglio nuovo; attraverso la lente dei suoi viaggi e di ciò che di nuovo aveva visto, crea così un disco che racconta storie di fossili marini sulle cima dell’Himalaya, miti intorno ai pietre preziose e specie in via d’estinzione.

Il suo stile vocale è maturato, è divenuto più folk, più etereo; una presenza camaleontica che fa da contraltare alla sua musica. Una delle sfide più grandi è stata auto-prodursi l’album, grazie soprattutto agli incoraggiamenti del musicista Shahzad Ismaily (Laurie Anderson and Lou Reed, John Zorn, Bonnie Prince Billy) che ha registrato batteria e synth, oltre che missato l’album a Brooklyn.

“Until We Fossilize” districa il tempo e lo spazio, pieno di pensieri ed emozioni, storie, rumori e opinioni, è una gemma auto-prodotta tra voci eclettiche ed elettronica; colonna sonora di un viaggio che lascia senza fiato dall’Europa fino al lontano Est, andata e ritorno.

Le attivita dell’Associazione Musicus Concentus beneficiano del contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Citta Metropolitana di Firenze e sono sostenute da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo. Sponsor: Cdr Srl.

INFO

Inizio concerti ore 21:15

Sala Vanni (Firenze) – Piazza del Carmine 14

ingresso 13 € + d.p – maggiori informazioni https://www.musicusconcentus.com

Possibilità di prenotare biglietto a prezzo ridotto a questo link

http://bit.ly/Prenotazioni_ridotti

Alla cassa: intero 20€ (se disponibili), ridotti 16€ per under 25 (se disponibili) e studenti della Scuola di Musica di Fiesole.