Massimo Recalcati e ”I labirinti della vita erotica” al Teatro Carcano

Al Teatro Carcano di Milano proseguono i #FollowTheMonday, una ricchissima programmazione di lezioni sceniche inusuali animate da scrittori, giornalisti, scienziati, divulgatori scientifici, storici, filosofi.

Lunedì 21 e 28 marzo e lunedì 4 aprile il pubblico del Teatro Carcano si addentrerà insieme a Massimo Recalcati, tra i più noti psicoanalisti in Italia, ne I LABIRINTI DELLA VITA EROTICA, che esplorerà i sentieri tortuosi della vita erotica, il loro fascino, i loro segreti e le loro brusche interruzioni e deviazioni. La sessualità umana non è regolata dalla bussola infallibile dell’istinto, ma assomiglia piuttosto, come direbbe Lacan, a un collage surrealista. Il primo incontro (21 marzo) è dedicato all'”amore e desiderio”, il secondo (28 marzo) al tema “perché il sesso è un problema”, mentre l’ultimo (4 aprile), agli “inciampi del sesso”.

Massimo Recalcati

Membro della Società Milanese di Psicoanalisi – SMP, Fondatore di “Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano, Massimo Recalcati Insegna all’Università di Pavia e presso lo IULM di Milano.

Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” preso la sede Jonas Onlus di Milano. Attualmente, è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Collabora con le pagine culturali de la Repubblica e La Stampa.

Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Tiene per RAI 3 brevi lezioni in “Lessico famigliare”, “Lessico amoroso” e “Lessico civile”. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue.

ORARI: lunedì ore 20.30

PREZZI: biglietto unico euro 18,00

PRENOTAZIONI TELEFONICHE: 02 55181362

TEATRO CARCANO corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

info@teatrocarcano.com | https://www.teatrocarcano.com