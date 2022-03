Powered By RE, Online il bando per la terza edizione del progetto targato Romaeuropa Festival

È online (con scadenza il 23 aprile 2022 alle ore 13) la call per la terza edizione di Powered by REf, il progetto del Romaeuropa Festival, promosso in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t. e 369gradi, dedicato ad artiste ed artisti under30 che operano nel campo della ricerca teatrale e performativa.

Un sostegno che si rafforza grazie alla collaborazione della rete di partner che insieme al REF promuovono il progetto: Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio, ATCL – circuito multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini polo culturale multidisciplinare regionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo e da quest’anno Cranpi. Proprio questa rete permette a Powered By REf di investire maggiori risorse per proseguire il percorso di sostegno e valorizzazione delle più giovani forze creative della scena italiana, esplorare le nuove possibilità della scena emergente e contribuire alla fase di avvio e impulso alla creazione delle nuove generazioni con una attenzione particolare alla gradualità̀ e alle possibilità di accrescimento e formazione, investimenti nelle fasi di ricerca e la costruzione di un tempo dedicato alla creazione prolungato e sostenibile.

«Powered by REf non smette di crescere. In questa terza edizione – grazie al coinvolgimento sempre più radicato, esteso e maturo della rete di partner sul territorio – il bando mantiene salde le nuove modalità di sostegno sperimentate lo scorso anno arrivando a coinvolgere ben tre progetti in tutte le fasi di accompagnamento e impulso previste dalla call» racconta Maura Teofili, curatrice della rassegna Anni Luce_osservatorio di futuri possibili nell’ambito della quale è stata sviluppata la call «Siamo convinti che la creatività emergente abbia bisogno di opportunità estese e di ritmi approfonditi; che le nuove generazioni abbiano bisogni da farsi sentire e che il racconto del nostro tempo non possa prescindere dallo sguardo autoriale della generazione compresa fra il 1993 ed il 2002. Dobbiamo saper correre il rischio di convocare i giovani artisti all’incontro con il pubblico e a fortificare il proprio percorso attraverso una dimensione concreta del loro pensiero tematico e creativo».

I tre progetti artistici che saranno individuati attraverso la call potranno accedere ad una ampia serie di azioni di sostegno ed accompagnamento messe a disposizione da Romaeuropa e dai diversi partner di progetto:

15 giorni di residenza presso le sedi gestite da Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio;

due serate di presentazione dei lavori in forma di studio (durata massima di 30 minuti) in programma al Romaeuropa Festival 2022 nell’ambito di Anni Luce_osservatorio di futuri possibili;

un contributo pari ad un massimo di 4500€ a carico dei partner di progetto a copertura delle retribuzioni previste per tutte le persone coinvolte nelle fasi di residenza e presentazione dei lavori in forma di studio;

specifici incontri di conoscenza e approfondimento con i partner,

il coordinamento e l’accompagnamento artistico a cura di Carrozzerie | n.o.t., il tutoraggio sul management e l’amministrazione di compagnia a cura di 369gradi e di Cranpi,

l’approfondimento sulla circuitazione ed il funzionamento delle reti a cura di ATCL/ Spazio Rossellini e altrettante azioni di accompagnamento, dialogo e follow up con i partner del progetto.

Conferma il successo di questo percorso in rete, il debutto dello spettacolo Il mio corpo è come un monte di Giulia Odetto, tra i progetti selezionati nel 2021 grazie alla seconda edizione del bando, in programma al Romaeuropa Festival 2022 al Mattatoio di Roma nell’ambito di Anni Luce.

QUI IL REGOLAMENTO COMPLETO

QUI IL FORM PER PARTECIPARE