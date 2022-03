Promozione speciale su ”Norma” di Vincenzo Bellini

Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, in scena al Teatro Regio a marzo, avrà una promozione speciale in occasione della Giornata della Donna. Chi dal 5 all’11 marzo acquisterà i biglietti per le recite di sabato 12, mercoledì 23 o sabato 26 marzo potrà usufruire, infatti, di uno sconto del 30%.

L’allestimento dell’opera, per la prima volta in scena al Teatro Regio, è firmato dal regista Lorenzo Amato. Le scene sono state ideate da Ezio Frigerio, il grande scenografo di cinema e teatro recentemente scomparso; i costumi sono del premio Oscar Franca Squarciapino. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio salirà Francesco Lanzilotta, uno dei più interessanti giovani talenti italiani. A fronteggiarsi sul palcoscenico in nome dell’amore per il proconsole romano, Gilda Fiume e Annalisa Stroppa. Nei ruoli maschili Dmitry Korchak e Fabrizio Beggi.

Mercoledì 9 marzo alle ore 17.30 presso la Sala del Caminetto del Regio, Elvio Giudici presenterà l’opera in una conferenza dal titolo “Il solito triangolo borghese, ma finto barbaro”.

L’ingresso è gratuito, ma per accedere è necessario registrarsi acquisendo i biglietti sul sito del Regio.

Norma sarà in scena dal 12 al 26 marzo: i biglietti con la promozione speciale Giornata della Donna sono acquistabili presso la Biglietteria del Regio oppure online.