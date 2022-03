“Reflection” allo Spazio Alfieri

Fino alla scorsa settimana, le persone consapevoli di una guerra in corso da 8 anni in Europa erano ben poche, ma il conflitto che coinvolgeva il Donbass era lì, vivido, pronto ad aspettare il momento favorevole per allargarsi. Portare ora nelle sale il film dell’ucraino Valentyn Vasyanovych Reflection, è il nostro modo per sostenere il popolo ucraino, con il patrocinio del Comune di Firenze, Spazio Alfieri dà voce a chi ha testimoniato la difficile vita in alcune zone della propria nazione e che ora sta combattendo in prima persona per difendere il proprio Paese. Introduce la proiezione Riccardo Sottili regista teatrale, autore del documentario dal titolo Russia-Italia il fronte della memoria, che raccoglie una serie di testimonianze di storici e veterani sulla ritirata italiana dalla Russia nella seconda guerra mondiale.

Guardare Reflection oggi è un’esperienza che ha per molti versi dell’incredibile.

Partito volontario per la guerra nel Donbass, il chirurgo di Kiev Serhiy finisce per errore nelle mani delle forze militari russe e viene fatto prigioniero. Tenuto in vita per le sue competenze mediche, l’uomo assiste impotente a scene di tortura e violenza inaudita, aiutando i suoi carcerieri a smaltire i cadaveri degli altri prigionieri torturati. Fra questi anche Andriy, nuovo compagno dell’ex moglie, molto amato anche da sua figlia, ragazzina innocente e ingenua.

Il film è stato presentato in concorso all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha suscitato non poche polemiche per la forza e la brutalità delle sue immagini. A vederlo ora, sembra che sia stato girato ieri, in una delle città ucraine assediate dai russi. Si tratta di un film che non fa sconti, non nasconde nulla di quanto succede(va), eppure non possiamo più permetterci di far finta che non ci riguardi.

Anteprima sabato 12 marzo ore 19.00

in sala dal 17 marzo

Reflection

di Valentyn Vasyanovych

con Roman Lutskyi, Andriy Rymaruk, Dmitriy Sova, Vasiliy Kukharskiy, Nadiya Levchenko

Genere Drammatico, durata 125 minuti, Ucraina 2021

Info tel. 055 53 20 840

Ingresso:

intero € 8,00

ridotto € 6,00

ridotto studenti under 18 € 5,00

www.spazioalfieri.it