“Rhapsody in Blue” al Nuovo Teatro Abeliano di Bari

Giovedì 24 marzo presso il Nuovo Teatro Abeliano di Bari (in via Massimiliano Kolbe,3) andrà in scena Rhapsody in Blue con Pasquale Iannone al pianoforte, la voce di Patrizia Conte e la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore.

Scritta in pochi giorni ed eseguita per la prima volta il 12 febbraio 1924, Rhapsody in Blue è una delle più celebri composizioni di George Gershwin, che la definì «una sorta di multicroma fantasia, un caleidoscopio musicale dell’America, col nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri blues, la nostra pazzia metropolitana».

In concerto verrà eseguita nella sua prima versione originale, arricchita dallo straordinario talento e sensibilità del pianista Pasquale Iannone e dalle splendide ed emozionanti vocalità jazz di Patrizia Conte.

Inizio ore 20.30.

Per info:

080 5427678

oppure scrivere a baricentromusica@gmail.com

Biglietti disponibili su:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/rhapsody-in-blue-di-george-gershwin/177171