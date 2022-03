“Rock for Ukraine” al Cristallo

Due ore di musica rock per dire no alla guerra in Ucraina. Il mondo musicale altoatesino e quello del teatro riuniscono le forze per presentare un piccolo contributo concreto per sostenere il popolo ucraino e per dare testimonianza di vicinanza al percorso di pace che si spera sia il più rapido percorso. Nasce da queste premesse l’idea di realizzare un concerto, che andrà in scena venerdì prossimo, 25 marzo alle 20, grazie al lavoro di Franz Zanardo e dello staff del Teatro Cristallo. L’incasso della serata, che prevede come biglietto di ingresso la tariffa unica di 15 euro, sarà devoluto alla campagna di raccolta fondi “EMERGENZA UCRAINA” lanciata da UNICEF, Croce Rossa Italiana e UNHCR.

La serata sarà presentata da Chiara Sartori e Martina Capovin. Partecipano al concerto quattro gruppi musicali: i Led Zeppelin Acoustic ( con Franz Zanardo | Mike Ometto | Fabrizio Centomo | Sandro Giudici| Enrico De Bertolini | Ina Pross), i Pangea (con Gianni Ghirardini | Jack Alemanno | Werner “Haifisch” Heidegger | Annika Borsetto | Pietro Berlanda), Ago&Friends (con Agostino Accarino | Lukas Insam | Davide Ropele | Gege Munini | Nico Aldegani | Thiago Accarino) e i Rebel Yell (con Evi Mair | Mike Arquin | Gebi Marsoner | Dieter Oberkofler).