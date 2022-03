“Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione” al Teatro Puccini di Firenze

ispirato a IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE di Serena Dandini

progetto drammaturgico Serena Sinigaglia

scrittura scenica Lella Costa e Gabriele Scotti

scene Maria Spazzi

regia Serena Sinigaglia

ambientazione sonora Sandra Zoccolan

costumi Antonio Marras

un progetto a cura di MISMAONDA

prodotto da CENTRO TEATRALE BRESCIANO e TEATRO CARCANO

Partner THE CIRCLE ITALIA

Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale. Maria Telkes i pannelli solari. Ci sono Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo

ministro della Repubblica italiana; Martha Graham che fece scendere dalle punte e Pina Bausch che descrisse la vita danzando. E poi c’è Maria Callas con la sua voce immortale come immortale è il canto poetico di Emily Dickinson. C’è Angela Davis che lottò per i diritti civili degli afroamericani e c’è la fotoreporter Ilaria Alpi. Le sorelle Bell: Vanessa e naturalmente Virginia, la Woolf!

Entrano una dopo l’altra, chiamate con una citazione, un accento, una smorfia, un lazzo, una canzone, una strofa, un ricordo, una poesia, un gemito, una risata. O solo col nome, che a volte non serve aggiungere altro.

Entrano ciarlando e muovendo le vesti, mentre in scena si avvicendano i cambi di stagione. Si aggirano come fossero, finalmente, felici tutte, per dirla con Elsa Morante che è lì con loro. Entrano come danzando Anna Pavlova, Hannah Arendt, Mae West, Grazia Deledda,

Anna Frank, Eloisa, Artemisia Gentileschi e molte, molte altre, fino a farci girare la testa ed arrivare ad essere più di … cento!

Una al minuto. Tante, eppure non ancora tutte le valorose che Lella Costa, in uno spettacolo di grande virtuosismo, riesce ad evocare con la voce e con i gesti, invitandole come un gran cerimoniere, ad entrare e ballare con lei. Perché, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma Goldman, se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione.

Al tour si affianca “Io ballo per lei”, il progetto di The Circle Italia rivolto a tutti e in particolare ai più giovani, ideato per contribuire alla stesura di un nuovo grande catalogo di donne valorose.

Partecipare sarà semplice grazie all’hashtag #ioballoperlei pubblicando una foto, una coreografia, una poesia, un pensiero per descrivere chi è la donna cui ci si ispira, quella per la quale…si balla.

Chi è la tua donna valorosa? Dillo con una foto, un video, una poesia sui tuoi social taggando @ioballoperlei e @thecircleitalia usando l’hashtag #ioballoperlei

Per la replica del 25 marzo 2022 sono validi i biglietti acquistati per le date del 27/3/2020

Per la replica del 26 marzo 2022 sono validi i biglietti acquistati per le date del 28/3/2020

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

L’accesso in sala è consentito solo con Green Pass Rafforzato e mascherine FFP2

