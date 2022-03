Sean Paul annuncia l’uscita del suo ottavo album

Sean Paul, la superstar internazionale già vincitrice di un Grammy Award, annuncia oggi l’uscita del suo ottavo album dal titolo Scorcha, la cui pubblicazione è prevista per il 27 maggio.

È raro che un artista diventi la personificazione del suo genere. Fategli dire “shake dat ting” con la sua voce imponente e sentirete l’incarnazione della dancehall, la sua onda è diventata un movimento culturale, pieno di stile, immagini, passi di danza e tradizioni inequivocabilmente giamaicane. Con all’attivo sette album in studio e oltre, Sean Paul ha portato il genere in tutto il mondo, dalla sua origine nei club di Kingston, Giamaica, alla cima delle classifiche, riempiendo alcuni dei più grandi locali in più di 120 Paesi, con la particolarità di essere stato il primo giamaicano a suonare in Kazakistan e Madagascar.

Sean Paul ha ottenuto diverse nomination ai Grammy e ai Billboard Music Award e ha ricevuto un American Music Award, MOBO Awards, Soul Train Awards, MTV Music Awards, ASCAP Rhythm and Soul Music Awards, un Source Award e un BET Award. È l’unico artista giamaicano ad aver vinto un American Music Award (2006) come Favorite Pop/Rock Male artist.

Anticipato dal singolo “How We Do It” (che ha già accumulato quasi 1 milione di streams su Spotify, oltre a raccogliere più di 400K visualizzazioni su YouTube per il video.) Sean Paul ha svelato un dietro le quinte brano [feat. Pia Mia].

Sean ha recentemente ricevuto una nomination ai GRAMMY come miglior album reggae per il suo settimo album in studio Live N Livin, uscito nel 2021. L’album è una celebrazione collaborativa del suo patrimonio giamaicano e delle radici dancehall in cui Sean scambia il microfono con Buju Banton e Damian Marley.