Teatro 7, In nome della madre

Sarà in scena dal 30 marzo al 10 aprile 2022 al Teatro 7 di Roma In nome della madre, dal libro di Erri De Luca con l’adattamento teatrale e la regia di Michele La Ginestra che dirige Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito, Francesco Stella in.

Lo spettacolo racconta l’adolescenza di Maria, la giovane madre del Figlio di Dio, smette nell’attimo di un “sì”. Lei rimane incinta dopo aver ascoltato un “annuncio”, e con l’accettazione della volontà del Padre, cambia la sua e la nostra vita.

Questa è la storia di una ragazza, delle sue emozioni e delle sue sensazioni più intime, che si confonde con quella di tutti quelli che non rimangono indifferenti alle “rivelazioni”.

Questa è anche la storia di un amore, quello tra Giuseppe e Maria, che spinge lui a dare ascolto ad un semplice sogno, per poi difendere la sua futura sposa, mettendosi contro tutto e contro tutti.

Seguirà un confronto, ci sarà un viaggio, ci sarà una stalla che li separerà, almeno per una notte… nella quale faranno i conti con le proprie paure, presenti e future.

È una storia misteriosa, per qualcuno addirittura sacra, che parte da due sì…

E’ una storia che appartiene ad ognuno di noi, a chiunque abbia voglia di confrontarsi con gli “annunci” che la vita ci propone.

Tre attori sulla scena: una Maria narrante, la giovane Maria e suo marito Giuseppe…

Un teatro fatto di parole, di emozioni, ma soprattutto di ascolto! Michele La Ginestra si innamora del messaggio contenuto nel libro originale di Erri De Luca e decide di portare in scena la bellezza di un testo illuminato e potente.

scenografia: Opusincertum aiuto regia: Ilaria Mariotti

tecnico luci: Niccolò Santibelli

organizzazione: Alessandro Prugnola

rario spettacoli: dal mercoledì al sabato ore 21.00, domenica ore 18.00

biglietti: intero € 25,00; ridotto € 19,00 (prev. compresa) botteghino: dal lunedì al sabato ore 10.00-21.00; domenica ore 16.30-18.00 ufficio promozione: Valeria D’Orazio – tel. 320.48.20.809 –

promozione@teatro7.it ———————————————————————————————————-