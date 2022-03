Teatro Argentina, replica straordinaria di “M Il figlio del secolo”

Lunedì 28 marzo alle ore 20 replica straordinaria di M Il figlio del secolo, uno spettacolo di Massimo Popolizio dal romanzo storico di Antonio Scurati.

I sei anni che sconvolsero l’Italia sotto la lente d’ingrandimento del teatro, con diciotto attori a raccontare in trentuno quadri l’ascesa di Mussolini, dalla fondazione dei fasci di combattimento passando per la Marcia su Roma, fino al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925 e al dilagare dello squadrismo.

Produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Luce Cinecittà, in collaborazione con il Centro Teatrale Santacristina

E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito del Teatro di Roma teatrodiroma.net o al botteghino del Teatro Argentina in Largo di Torre Argentina, 52 – Tel. 06 684000314 – biglietteria@teatrodiroma.net

La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle 11 alle 15 e nei giorni di spettacolo, tre ore prima dell’inizio della replica.

Per ulteriori informazioni: community@teatrodiroma.net