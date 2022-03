Teatro Le Maschere, Saturno dietro – Già Inutilmentesfiga

Saturno dietro – Già Inutilmentesfiga

Scritto e interpretato da: Elda Alvigini

Produzione: Teatro Le Maschere

“Se entri nel vortice della sfiga, il mondo cambia in pochi secondi per te!”

Sarà in scena al Teatro Le Maschere – dal 10 al 13 marzo 2022 – nella sezione serale Parole Appassionate, lo spettacolo Saturno dietro – Già Inutilmentesfiga, scritto e interpretato da Elda Alvigini, produzione: Teatro Le Maschere.

Se entri nel vortice della sfiga, il mondo cambia in pochi secondi per te!

Perché la mazzata negativa, la brutta notizia, arrivano quando meno te l’aspetti? E perché la prima sembra indicare la via ad altre che magari si dirigevano altrove, se quella prima non gli avesse indicato la strada? Ecco così, con la sfiga, non solo la tua vita si tinge di quel grigetto che rovina il tuo bucato bello bianco, ma anche i tuoi pensieri, e ti ritrovi a credere a tutte le vecchie credenze di nonne e zie, che tra l’altro non hai mai avute!!

Oggi la chiamiamo sfiga, ma un tempo la si chiamava Fortuna, anche nella sua accezione negativa, e già era più carina no? Poi arrivò il Fato, che già ti mette in apprensione, e poi il destino che, come parola, va bene giusto per una soap.

Non solo, agli albori c’era sempre una divinità che decideva che ti doveva succedere nella vita, poi ci fu bisogno di interpreti che capivano tutto dalla lettura di eventi naturali, fino all’onnipotenza Machiavellica, che sei tu che decidi la tua sorte. E oggi? A parte Simon e le stelle, che ci resta?

Si può sconfiggere, allontanare la sfiga? O la si può magari domare e trasformarla in qualcosa di positivo?

Venghino signori venghino! Insieme, vicini e uniti, studiando nuovi rituali, portando ognuno il proprio amuleto portafortuna, diventiamo anche noi artefici della nostra buona stella! Che Equitalia sparisca al più presto da tutte le nostre cassette della posta!!

Orario spettacoli:

giovedì 10 marzo 2022 ore: 21.00

venerdì 11 marzo 2022 ore: 21.00

sabato 12 marzo 2022 ore: 21.00

domenica 13 marzo 2022 ore: 19.00

Prezzo biglietto € 12,00 Sono previste riduzioni per gruppi CRAL e Associazioni. Per info: Tel. 06 58330817

Teatro Le Maschere, via Aurelio Saliceti 1/3 – 00153 Roma

Orario spettacoli: da martedì a sabato ore 21:00 – domenica ore 19:00.

Prezzo biglietto € 12,00

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: info@teatrolemaschere.it